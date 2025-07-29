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台幣升值助攻！將來銀行上架境外基金 再享0手續費

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台幣強升，布局海外資產正夯，更讓「跨區域」、「多主題投資」成近期市場主流。純網銀將來銀行NEXT Bank 29日宣布，為提供更符合客戶切身需求選擇及靈活進行資產配置，即日起攜手國際資產管理巨頭富達投信，重磅推出富達境外基金申購服務，全線上申購境內外商品再享0手續費。

將來銀行表示，面對全球投資市場震盪加劇，AI創新應用浪潮襲捲產業、美國聯準會(fed)貨幣政策轉向、關稅及地緣政治風險等複合變數，行情波段頻繁且難以預測，投資人普遍面臨「不進場怕錯過，進場錐心窩」的兩難，而相較於單一市場的集中性，「跨區域」、「多主題」的資產配置策略，更有機會透過多元配置降低資產價格波動衝擊，穩健增值財富。

將來銀行分析，今年行情把握難度更勝於往年，不過受惠台幣兌美元匯率今年以來升值約1成，國人若選擇投資境外包含股、債在內的多元資產，正好能享受到台幣升值帶來的境外投資優勢，而將來銀行本次上架一系列富達境外基金，正是助將將粉進階至全球資產配置的關鍵。

將來銀行App具備財管三大優勢：首先是「投資帳戶」，清楚將投資金流與日常往來款項分別管理，讓客戶可迅速掌握屬於投資的現金部位與基金庫存，投資損益一目瞭然；其次是「共享共榮」，提供首創的C2C（Customer to Customer）禮物卡與基金商品分享功能，方便親友分享訊息，共同投資。

第三則是純網銀中唯一提供「多種幣別」投資選項：提供美元、歐元、日幣計價商品，在匯率波動時，具備更多的彈性選擇。並且在投資帳戶總覽、已實現損益、配息金額等均提供約當新台幣換算，便利客戶掌握概況。

將來銀行表示，純網銀不僅提供便捷且多元的金融工具，更希望成為客戶財富旅途的絕佳助手，透過全線上流程、低門檻與終身0手續費等數位優勢，將來銀行讓投資真正融入日常，幫助用戶更從容地掌握市場節奏，安心做出屬於自己的財務選擇。

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