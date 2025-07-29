AI股熱潮席捲全球 券商複委託交易量爆衝！手續費策略見效

隨著2025年7月AI產業再掀熱潮，輝達（NVIDIA）等關鍵科技股股價展開一波強勁漲勢，帶動台灣投資人透過複委託進行海外配置的意願大幅升溫。根據市場觀察，AI題材不僅持續推升美股指數表現，更成為推動複委託交易金額成長的最大動能。

7月以來，全球AI晶片龍頭輝達在美國解除H20 GPU對中國大陸出口限制的政策利多下，股價再度上攻至173美元，單日漲幅一度超過5%，市值突破4兆美元關卡。多個市場分析機構相繼上調輝達目標價至190美元以上，看好AI資料中心與政府採購需求將帶來中長期動能，也成為吸引投資人積極參與複委託的核心指標之一。

AI股價強勢同步反映在複委託交易數據之中，根據券商公會統計，2025年1~6月複委託交易總額已突破新台幣4.5兆元，年增長逾25%，其中，美股交易金額達近2兆元，占比逾4成，顯示國人積極參與國際市場，穩健多元的全球配置已成主流投資策略。

以本土券商複委託交易表現觀察，複委託龍頭國泰證券以超過9,400億元的交易金額持續穩居市場第一，市占率達21%，顯示在便利的交易平台與貼近投資人需求的低手續費策略奏效下，國泰證券深獲長期投資族群的青睞，在Retail客戶的加碼挹注下，6月Retail交易金額達1,150億元，月成長16%。

無獨有偶的是，同樣也在複委託交易手續費大幅調降的元大證，上半年複委託交易金額達7千億元，緊咬在第二名永豐金證券之後。

整體而言，不僅美股複委託場交投熱絡，手續費策略也有其相應作用下，未來各家券商祭出更優惠終端投資人的低手續費服務將是不可避免的趨勢！