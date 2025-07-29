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從記憶迷宮走向青銀共好 凱基人壽攜手青年翻轉失智人生劇本

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽是首家獲「失智友善保險公司」認證壽險業者，攜手長期合作夥伴「台灣失智症協會」，在商品設計與服務流程中落實高齡友善。凱基人壽／提供
凱基人壽是首家獲「失智友善保險公司」認證壽險業者，攜手長期合作夥伴「台灣失智症協會」，在商品設計與服務流程中落實高齡友善。凱基人壽／提供

失智議題日益受到重視，根據衛福部最新統計，台灣失智人口約為38萬人，人數逐年攀升且有年輕化趨勢；加上熱播台劇《忘了我記得》及各界名人的經驗分享，民眾也更深入理解記憶衰退對個人與家庭帶來的挑戰。凱基金（2883）旗下凱基人壽做為全台第一家獲得「失智友善保險公司」認證的壽險業者，不僅在商品設計與服務流程中落實高齡友善理念，更與長期合作夥伴「台灣失智症協會」攜手，第五年製作「緊急連絡卡鑰匙圈」贈送有需要的家庭，並共同推動「大專校院失智症方案設計暨執行競賽」，從教育端著手，培養青年世代的共感力與創新力，為高齡社會提前布局。

凱基人壽自四年前即穩定支持台灣失智症協會並共同推動這項競賽，鼓勵大學生以創意行動參與公共議題，面對高齡與失智族群日益嚴峻的詐騙風險，今年更特別設立「凱基人壽－防止詐騙特別獎」。凱基人壽總經理郭瑜玲說：「每一份創意與關懷，都是這一代青年對未來社會的真誠回應，也是實現跨世代共好的重要動能。」

凱基人壽始終相信，金融不只是風險的保障，更是連結人與人之間情感與信任的橋樑，期待透過青年視角提出實用可行的創新解方，為長輩打造更安心的生活環境。

榮獲今年防詐特別獎的是來自清華大學特殊教育學系的學生團隊，以「LOVE防詐樂齡大使培育」為主題，結合蒙特梭利教學理念、感官教具與科技模擬訓練，設計出一套針對長輩與失智者的防詐方案。此計畫不僅加深長輩的防詐知能，也提升照顧者與社區的協力意識，展現創新潛力與深厚的同理精神。此外，凱基人壽今年也將持續捐贈「緊急連絡卡鑰匙圈」。這項活動已持續五年，協助走失長輩更快找到回家的路，守護記憶中最熟悉的方向。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的企業精神，持續推動防詐教育。透過與刑事警察局的金警聯防合作，培育凱基人壽內外勤同仁取得「防詐大使」認證，主動深入社區開展專業防詐宣導，傳遞最新詐騙手法與應對策略，成為民眾值得信賴的全民防詐神隊友。未來，凱基人壽將持續以實際行動，陪伴社會走過高齡挑戰的每一步，讓創意照亮記憶的縫隙，讓保險成為推動青銀共好的力量。

凱基人壽長期推動「大專校院失智症方案設計暨執行競賽」，今年首度設立「凱基人壽－防止詐騙特別獎」，由副總經理陳芬貞(左)代表頒獎給清華大學獲獎隊伍。凱基人壽／提供
凱基人壽長期推動「大專校院失智症方案設計暨執行競賽」，今年首度設立「凱基人壽－防止詐騙特別獎」，由副總經理陳芬貞(左)代表頒獎給清華大學獲獎隊伍。凱基人壽／提供

失智症 凱基人壽

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