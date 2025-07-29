丹娜絲颱風成災 台新新光金控捐款新台幣1千萬元

丹娜絲颱風成災，台新新光金控今日宣布捐款新台幣1000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

台新新光金旗下台新銀行，為協助民眾進行災後重建，針對既有放款客戶，因天然/特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

旗下人壽子公司新光人壽則提出「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等服務，保戶可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項服務，有相關問題亦可洽詢新光人壽客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

另一家人壽子公司台新人壽，亦針對此次受災保戶啟動關懷機制，保戶可自災害發生日起三個月為止之新申請保單借款，可減免前六個月利息；受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，則免收六個月保單借款利息。保戶申請保單補發亦免收工本費。

此外，保單應繳日在本次災害發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後三個月；保戶如有理賠需求，也將優先處理以協助完成快速理賠。