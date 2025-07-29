快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

丹娜絲颱風成災 台新新光金控捐款新台幣1千萬元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
災後重建，台新新光金控捐款千萬。圖／台新新光金控提供
災後重建，台新新光金控捐款千萬。圖／台新新光金控提供

丹娜絲颱風成災，台新新光金控今日宣布捐款新台幣1000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

台新新光金旗下台新銀行，為協助民眾進行災後重建，針對既有放款客戶，因天然/特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

旗下人壽子公司新光人壽則提出「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等服務，保戶可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項服務，有相關問題亦可洽詢新光人壽客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

另一家人壽子公司台新人壽，亦針對此次受災保戶啟動關懷機制，保戶可自災害發生日起三個月為止之新申請保單借款，可減免前六個月利息；受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，則免收六個月保單借款利息。保戶申請保單補發亦免收工本費。

此外，保單應繳日在本次災害發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後三個月；保戶如有理賠需求，也將優先處理以協助完成快速理賠。

理賠 保單 台新新光金控

延伸閱讀

14檔ETF創歷史天價 看好AI伺服器、生技、軍工族群

吳火獅私生女聲請分配遺產今調解 律師曝吳家「態度開放」：有善意

台新新光揭牌 吳東進：山頂會合 再創高峰

周渝民夫妻遭詐3447萬保費！女業務「吞入口袋」 法院判有罪還要賠錢

相關新聞

丹娜絲颱風成災 台新新光金控捐款新台幣1千萬元

丹娜絲颱風成災，台新新光金控今日宣布捐款新台幣1000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，...

布局海外資產正夯 將來銀行上架境外基金拚商機

新台幣前一陣子強升，使得布局海外資產正夯，更讓「跨區域」、「多主題投資」成近期市場主流。純網銀將來銀行今日宣布，為提供更...

新台幣走弱 午盤暫貶1.3角 貶破29.6元關卡

新台幣匯率今天開盤走勢疲弱，延續昨日貶值態勢，午盤暫收貶值1.3角，收29.653元，貶破29.6元關卡。

豪雨成災 金管會提醒民眾加保颱風洪水險

受到西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，交通部中央氣象署持續發布豪雨特報，因應豪雨不斷所造成災情，金管會提醒民眾，如住家受...

泰山官司未決 胡亦嘉：不打算重掌街口支付

「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它。」街口支付創辦人胡亦嘉表示，即使有官司訴訟糾纏，希望街口的上市上櫃發展之路...

新台幣探一個月低點

美國對等關稅將於8月1日生效，市場觀望氣氛日益濃厚。受此影響，加上美元指數強勢走升，新台幣兌美元匯率昨（28）日貶破29...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。