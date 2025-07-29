Dexterity與上銀攜手 打造全球首款倉儲應用智慧機器人

全球實體AI與機器人領導者Dexterity 29日宣布，與運動控制系統製造領導品牌HIWIN上銀科技（2049）建立策略合作夥伴關係，雙方將聯手生產應用於Dexterity硬體平台Mech的智慧型高效能機器人手臂，這也是全球首款專為倉儲應用設計的Al機器人。

Mech是一款具備雙手臂的移動型機器人，從零開始即為工業應用中的實體AI（Physical AI）打造。其機動式底座可靈活移動至大型企業需搬運各式物品的場域，搭配輕量卻強勁的雙手臂設計，使其能以超越現場作業速度完成物品揀選與打包任務。

上銀憑藉其精密工程技術，為Mech開發出輕量化、具備8軸自由度的機器手臂。上銀優化了Mech手臂的強度與重量比，使其更容易在倉儲場域部署，同時也具備超越美國職業安全衛生署（OSHA）單人搬運限制的承載能力。此次合作強化了Dexterity擴大生產與將其AI機器人部署至北美、亞洲與歐洲各大產業的能力。

「我們與HIWIN的合作，讓Dexterity能以世界級製造實力，實現高階機器人大規模生產。」Dexterity執行長Samir Menon說，透過HIWIN的精密工程能力，以及Dexterit獨特的實體AI技術，集團正為全球多元產業客戶帶來新一代企業級工業用Mech。

「Dexterity所推出的創新Mech設計與實體AI 實力，正為過去難以導入機器人的大型企業帶來轉型性的價值。」上銀科技董事長卓文恒表示，Mech的靈活性與智慧特性，正為快遞、地面物流、零售、電商等需高度彈性與實體AI 能力的市場帶來競爭優勢。

Dexterity的Mech與新一代實體AI平台，已於2025年3月正式發表，象徵著實體AI自動化技術的重大突破。