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玉山銀行以Google Cloud雲端平台與AI技術 打造AI金融顧問產品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

玉山銀行宣布導入Google Cloud雲端平台與AI技術，推出生成式AI金融顧問「AI房貸顧問」與「投資i-chat」，提供玉山銀行顧客24小時線上互動諮詢，讓顧客依造自己的需求隨時隨地諮詢房貸與投資理財相關問題，大幅提升顧客體驗與行員作業效率。

玉山銀行運用Google Cloud的Vertex AI平台與Google 的 Gemini模型，｢AI 房貸顧問」優化申貸前諮詢與申辦流程，提升申貸意願。提供24小時全天候智慧服務，涵蓋申貸前的諮詢、申辦協助到貸後管理與服務，讓客戶即時獲取房貸知識、房市趨勢等資訊。運用Google的Gemini模型與搜尋技術，玉山銀行可以分析、摘要最新的市場資訊並結合銀行內資訊，提供客戶即時和精準的諮詢回覆，更可以為符合資格的客戶提供專屬貸款方案。玉山銀行既有的舊貸戶只要確認3項資訊，即可一鍵完成申請，減少約90%的必填欄位數，不僅大幅優化客戶體驗，更降低申請流程中的潛在流失率，有效提升申貸意願。

「投資 i-chat」深化客戶議合與理財教育，驅動財富管理業務。面對複雜的投資市場，玉山投資研究團隊每周產出超過 20 頁的專業報告 ，「投資 i-chat」運用檢索增強生成（RAG）技術，結合Gemini 模型與 Grounding API，即時檢索玉山銀行投研團隊的市場研究與外部即時新聞資訊，生成專業互動式對話，規模化專業理財顧問的服務量能。此應用能協助投資入門者理解市場變化 ，也能幫助資深參與者快速收斂重點 。提供個人化市場觀點與產品說明並導客戶至申購頁面 。此應用亦協助理財專員快速掌握市場資訊，有效提升效率並降低培訓成本，更能夠專注於與高價值客戶互動。

玉山銀行需要一個可管理、可擴展且安全無虞的平台來實現上述兩項 AI 代理應用；Google Cloud 企業級的 Vertex AI 平台滿足此條件，讓玉山銀行團隊能快速、安全地打造、部署和規模化機器學習模型，專注於核心業務的創新。

而為了確保 AI 代理回應的準確性與合規性，「AI 房貸顧問」與「投資 i-chat」皆採用檢索增強生成（RAG）技術。這兩項 AI 代理在理解用戶問題後，會即時檢索玉山銀行內部的研究資料與知識庫以及外部新聞資訊，再由 Google 生成式 AI 模型 - Gemini 生成回應，確保每次答覆皆基於玉山的專業觀點，有效提升回應的正確性與合規性。

AI 玉山銀行

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