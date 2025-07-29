快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨成災 金管會提醒民眾加保颱風洪水險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
西南氣流來襲，中南部嚴防持續性豪大雨。圖/本報系資料照片
西南氣流來襲，中南部嚴防持續性豪大雨。圖/本報系資料照片

受到西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，交通部中央氣象署持續發布豪雨特報，因應豪雨不斷所造成災情，金管會提醒民眾，如住家受到豪雨淹水影響，且有投保住宅火災及地震基本保險或颱風洪水相關附加條款，可向保險公司申請理賠。

金管會並已責成保險公會轉知各保險公司主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。

現行住宅火災及地震基本保險承保範圍已包含「住宅颱風及洪水災害補償保險」，針對住宅建築物直接因颱風或洪水所造成的損失，依照建築物所在地區別，分別提供新台幣7000至9000元基本保障，作為緊急復原之用。

金管會也進而說明，例如住宅淹水達50公分以上，即符合「水災災害救助種類及標準」住戶淹水救助標準，保險公司將按住宅所在地區賠償限額予以理賠，以台南市及高雄市為例，賠償限額為8000元；如淹水未達上述標準但有實際損失，保險公司將於實際勘損及理算損失後，於賠償限額內依實際損失金額賠付，金管會也特別的提醒，民眾可先拍照存證，以加速理賠作業。

金管會提醒民眾，為提供住家財產完整保障，建議民眾平時可審視自身保險保障內容是否足夠，除投保住宅火災及地震基本保險以外，亦可視自身需要投保相關附加條款，以獲得更全面的保障。民眾如投保住宅火災基本保險並額外加保颱風洪水附加條款，除就保險標的物在保險有效期間內直接因颱風或洪水所致毀損或滅失獲得賠償外，對於因颱風或洪水發生所支出的清除費用及臨時住宿費用，保險公司亦負賠償責任。

保險 颱風 金管會

延伸閱讀

西南氣流＋竹節草颱風外圍環流 離島船班今停駛53航次

高股息ETF神話迎來最終章…金管會將親手終結？月月配、高現金流夢想打折

金管會新策打醒高股息美夢！清流君「韭菜幻想天上掉錢」：10%都自己本金

高股息ETF進入倒數？金管會新令引鄉民論戰：左手換右手時代結束了

相關新聞

新台幣走弱 午盤暫貶1.3角，貶破29.6元關卡

新台幣匯率今天開盤走勢疲弱，延續昨日貶值態勢，午盤暫收貶值1.3角，收29.653元，貶破29.6元關卡。

豪雨成災 金管會提醒民眾加保颱風洪水險

受到西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，交通部中央氣象署持續發布豪雨特報，因應豪雨不斷所造成災情，金管會提醒民眾，如住家受...

泰山官司未決 胡亦嘉：不打算重掌街口支付

「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它。」街口支付創辦人胡亦嘉表示，即使有官司訴訟糾纏，希望街口的上市上櫃發展之路...

新台幣探一個月低點

美國對等關稅將於8月1日生效，市場觀望氣氛日益濃厚。受此影響，加上美元指數強勢走升，新台幣兌美元匯率昨（28）日貶破29...

台壽國民身心健康調查…長照養老準備 比醫療險重要

經濟日報與台灣人壽共同合作，發表「2025國民身心健康暨金融防詐保險需求」調查發現，針對退休後應該準備多少醫療費用才夠？...

癌症、重大疾病險 宜先備妥

調查發現，民眾最擔心罹患的疾病，最高是「癌症及惡性腫瘤」（54.6%），次為「三高及慢性病」（48.1%）與心血管疾病（...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。