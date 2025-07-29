快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

兆豐投信：全球投資者對中國大陸資本市場的關注度 持續提升

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近期全球投資者對中國大陸資本市場的關注度持續提升，中國大陸A股與港股市場在複雜的宏觀經濟環境下展現出不同的市場動態。儘管面臨挑戰，中國大陸經濟的韌性以及政策面的支持，依然為具備前瞻性的投資者提供了值得關注的機會。

兆豐投信指出，2025年的大陸股市展現出強勁的增長潛力，主要受到政府刺激政策和消費信心提升的推動。這些因素為市場注入了新的活力，特別是在科技、人工智慧和生物技術領域。大陸H股與A股的價差縮小至五年來最低，顯示投資者對大陸企業的信心正在增強。儘管中美貿易政策存在不確定性，例如美國對大陸企業的投資限制，但整體市場情緒依然樂觀。另外香港股市作為連接中國大陸與世界的橋樑，近期在全球經濟不確定性中展現出一定的估值吸引力。儘管受到地緣政治、全球利率環境等因素的影響，但港股市場中眾多優質的中國大陸企業，尤其是在科技巨頭、互聯網平台以及金融服務等領域的龍頭企業，其長期投資價值不容忽視。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，近期中國大陸政府積極透過財政與貨幣政策刺激經濟，包括擴大內需、支持科技創新、以及對房地產與資本市場的定向支持，皆有助於改善企業獲利與市場信心。特別是在消費、科技與新能源等成長領域，預料將持續吸引資金青睞。建議具中長期投資規劃的投資人，可透過專業團隊操作的基金產品，參與中國大陸經濟結構轉型與股市回升的長期利基。

A股

延伸閱讀

北京洪災嚴重、預警連發 陸出手發8億支持應急恢復

上海世界AI大會 首設兩岸展區

人工智能…大陸已發布1509大模型 全球最多

歐盟點名大陸電商Temu違法 恐面臨最高全球年營業額6%罰金

相關新聞

豪雨成災 金管會提醒民眾加保颱風洪水險

受到西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，交通部中央氣象署持續發布豪雨特報，因應豪雨不斷所造成災情，金管會提醒民眾，如住家受...

泰山官司未決 胡亦嘉：不打算重掌街口支付

「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它。」街口支付創辦人胡亦嘉表示，即使有官司訴訟糾纏，希望街口的上市上櫃發展之路...

新台幣探一個月低點

美國對等關稅將於8月1日生效，市場觀望氣氛日益濃厚。受此影響，加上美元指數強勢走升，新台幣兌美元匯率昨（28）日貶破29...

台壽國民身心健康調查…長照養老準備 比醫療險重要

經濟日報與台灣人壽共同合作，發表「2025國民身心健康暨金融防詐保險需求」調查發現，針對退休後應該準備多少醫療費用才夠？...

癌症、重大疾病險 宜先備妥

調查發現，民眾最擔心罹患的疾病，最高是「癌症及惡性腫瘤」（54.6%），次為「三高及慢性病」（48.1%）與心血管疾病（...

推廣外溢保單 五面向著手

從此次調查發現，民眾對外溢保單的投保意願，僅約三成五，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁建議，可以從經濟誘因、科技運...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。