兆豐投信：全球投資者對中國大陸資本市場的關注度 持續提升

近期全球投資者對中國大陸資本市場的關注度持續提升，中國大陸A股與港股市場在複雜的宏觀經濟環境下展現出不同的市場動態。儘管面臨挑戰，中國大陸經濟的韌性以及政策面的支持，依然為具備前瞻性的投資者提供了值得關注的機會。

兆豐投信指出，2025年的大陸股市展現出強勁的增長潛力，主要受到政府刺激政策和消費信心提升的推動。這些因素為市場注入了新的活力，特別是在科技、人工智慧和生物技術領域。大陸H股與A股的價差縮小至五年來最低，顯示投資者對大陸企業的信心正在增強。儘管中美貿易政策存在不確定性，例如美國對大陸企業的投資限制，但整體市場情緒依然樂觀。另外香港股市作為連接中國大陸與世界的橋樑，近期在全球經濟不確定性中展現出一定的估值吸引力。儘管受到地緣政治、全球利率環境等因素的影響，但港股市場中眾多優質的中國大陸企業，尤其是在科技巨頭、互聯網平台以及金融服務等領域的龍頭企業，其長期投資價值不容忽視。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，近期中國大陸政府積極透過財政與貨幣政策刺激經濟，包括擴大內需、支持科技創新、以及對房地產與資本市場的定向支持，皆有助於改善企業獲利與市場信心。特別是在消費、科技與新能源等成長領域，預料將持續吸引資金青睞。建議具中長期投資規劃的投資人，可透過專業團隊操作的基金產品，參與中國大陸經濟結構轉型與股市回升的長期利基。