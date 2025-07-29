美國對等關稅將於8月1日生效，市場觀望氣氛日益濃厚。受此影響，加上美元指數強勢走升，新台幣兌美元匯率昨（28）日貶破29.5元整數關卡，終場收在29.523元，單日貶值6.3分，改寫近一個月來新低匯價。

台北與元太外匯市場總成交金額為15.65億美元，市場交投仍活絡，但方向偏向美元買盤，匯銀估外資匯出約7億美元。

匯銀交易員指出，美國政府已明確表示不再延後對等關稅實施日期，日本與歐盟近日相繼與美方達成協議，稅率下修至15%，反觀台灣不確定性升高，進一步加劇外資撤出台幣資產的壓力。昨日盤中外資偏向匯出，帶動匯價午後明顯走貶，最低來到29.524元。

昨日新台幣開盤價為29.452元，盤初匯價維持震盪，隨著美元買盤加溫，午後匯價貶勢擴大，終場收在近一個月低點。外匯市場關注台灣是否能在最後關頭公布具競爭力的稅率條件，否則恐持續壓抑新台幣表現。

根據中央銀行統計，美元指數昨日強彈0.59%，非美貨幣全面走弱。其中日圓重挫0.61%，為最弱亞幣，韓元下跌0.53%，星元貶0.35%，新台幣貶值0.21%、人民幣微跌0.09%；歐元則貶值達0.67%。

昨日外匯市場關注台灣關稅談判結果，特別是能否趕在8月1日前出爐，釐清出口競爭條件。此外，本周Fed將召開利率決策會議，市場預期其對美國經濟展望與政策利率方向的解讀，將影響資金流向與風險偏好。