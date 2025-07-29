泰山官司未決 胡亦嘉：不打算重掌街口支付

「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它。」街口支付創辦人胡亦嘉表示，即使有官司訴訟糾纏，希望街口的上市上櫃發展之路也不要中斷，新成立的「街口網路金融科技公司（街口網金）」就是讓街口支付走向上市櫃之路不中斷的新灘頭堡。

街口網金的資本額是九億元，最近將增資為十四億元。胡亦嘉昨接受本報專訪時說，街口網金的確有增資規畫，未來若街口支付需要增資，街口網金將取代街口金融科技公司（街口金科）來挹注資金。他說，上半年街口支付只賠了一九五○萬元，優於不少電支公司，離損益兩平已很接近，同時街口支付的淨值還有四億元，距離「觸底」的二點五億元還大有距離，暫不需要增資。

街口支付與泰山陷入股權交易訴訟，高等法院二審昨首次第開庭。胡亦嘉表示，即使先前金管會先前對他的電支公司負責人資格限制近期內將解禁，但在與泰山的訴訟官司未決之前，他並沒有重新擔任負責人的打算。

法界人士指出，泰山最終可以採取的法律策略是拍賣街口支付，但看起來胡亦嘉策略上一定會保住街口電支，用街口網金去增資街口電支取得過半股權，拍賣時就不可能有人來競標；而胡亦嘉也可透過街口網金，再從拍賣中買回更多街口支付的股分，因此泰山如果要標售街口支付，所打的算盤不見得合算。

胡亦嘉表示，當時泰山買下街口金科的股權，卅六億元就用作支持街口支付的發展，因為街口支付不論在支付或橫向拓展都需要資金；另外，觀察大部分電支公司的營運，可發現前期都是虧損狀態，街口支付也有很多借款，泰山當時都知道，而且決定投資街口前也做很久的實地查核。他無奈的說，街口團隊是善意第三方，因為不論泰山是否變天，都是當時董事會同意的交易，現在只希望二審時法院能公正審理。

胡亦嘉指出，街口金科因為這場官司不知要打多久，已不能作為上市主體，因此內部進行組織改造，在街口金科外，再成立新的第二個控股公司街口網金，把街口金科的街口股權移轉給街口網金，金科作為街口網金的上層大股東。

胡亦嘉表示，街口支付已度過最危險的階段，他要感謝金管會在第一時間對外安定市場信心。針對泰山對他提出刑事背信及侵占罪是否可能和解？他說，對方的意圖是影響二審法官的審判，早在一一二年八月泰山提告後，他就是屠和對方聯絡，包括透過律師去談和解的條件，也透過朋友找泰山董事長劉偉龍。至於和解的方式，他表示可找有興趣的買方接手泰山先前和街口交易的股權，但一直得不到對方善意回應。