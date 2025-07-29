元大壽投資型保單 關注度高

投資型保單因兼具保障與資產增值的雙重功能，持續受到市場關注。元大人壽「元元致富」系列投資型保險商品主打由元大投信專業團隊操盤，展現資產管理實力。「元大人壽財富雙享投資帳戶」由投信團隊精選全球優質標的，操作績效持續穩健，反映在資產規模的成長與客戶信任的累積。

根據壽險公會最新統計，今年上半年投資型保單初年度保費收入已達新台幣2,027億元，較去年同期大幅成長55%。在全球市場波動日益頻繁的情況下，如何挑選一張能穩健投資又具風險管理功能的保單，成為民眾資產配置的重要課題。

元大人壽表示，投資型保單的關鍵在於投資績效與資產配置能力，因此，挑選具專業投資團隊與優質標的的保單更為重要。

「元元致富」系列商品的投資帳戶設計也具彈性，在保費投入的當下，不收取保費費用，保費幾乎可全數投入投資帳戶，提高資金使用效率。民眾可選擇由元大投信代操的專屬帳戶，或搭配元大人壽嚴選的多檔共同基金，包括成長型股票、龍頭企業及投資等級債券等，協助客戶靈活配置、掌握全球市場脈動。每年還享有12次免手續費的標的轉換機會。

面對美國關稅政策帶來的不確定性與市場震盪，元大人壽強調，多元資產配置更能降低單一市場風險。「元大人壽財富雙享投資帳戶」涵蓋美國、台灣、日本等市場，並聚焦低波動且具成長潛力的資產。

此外，「財富雙享」帳戶設有雙重現金流機制，當帳戶淨值於撥回基準日高於或等於8元，即享有月撥回，若當月淨值首度高於或等於10.3元，則享有月加碼撥回，創造穩定現金流。不過，元大人壽提醒，撥回金額來源可能為本金，且撥回率或撥回金額不保證固定。

「元元致富」系列提供變額萬能壽險與變額年金保險兩類商品，前者強調壽險保障與資產傳承功能，後者則鎖定退休與被動收入需求。