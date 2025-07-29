6月國銀新南向放款連三減

拉貨潮需求結束了嗎？據金管會統計，2025年6月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,620億元，月減130億元，連三個月衰退逾1,300億元，全數吞噬了首季新增放款量，累計上半年放款轉減少584億元，連兩個月累計數出現負成長。

金管會指出，今年上半年國銀新南向放款轉衰退，主因是第2季新台幣大幅升值，使多數以美元計價的海外放款折算成台幣時出現「縮水」，再加上企業大額還款，使帳面放款金額大幅萎縮。

若以6月底匯率29.902元換算，國銀對新南向地區實際放款為589.3億美元，月減3.81億美元，是近五個月首現減少，顯示剔除匯率因素後，6月國銀新南向放款已「實際」陷入衰退。

一家銀行主管坦言，因新南向放款統計是以台幣計價，匯率波動對放款餘額影響甚鉅，4月至5月都出現典型的「帳減實增」現象，實際新增放款動能依舊強勁，反映東協供應鏈提前拉貨潮所致。

但6月新台幣匯率持穩，兌成原幣後，反出現減少，顯示6月拉貨潮結束，資金需求減緩。也因國銀第2季對新南向新增放款量轉為衰退，國銀首季全白忙一場，達成率為零。金管會全年新增放款目標是728億元。

銀行圈指出，上半年放款已減少584億元，若要達標，一來一往等於下半年新增放款量得至少大增1,312億元，就第2季拉貨潮已大舉囤貨、備貨來看，下半年難見大量需求，估2025年全年新增放款目標恐難達標。

一旦全年達標率無望，將是2020年以來再現未達標。2020年因全球疫情爆發，全年國銀新南向放款僅新增52億元，達標率僅8.75%。

進一步觀察主要市場表現，6月國銀對最熱的印度市場放款增加43億元，終結連兩月衰退，累計上半年新增放款量310億元。

若以前三大新增放款銀行觀察，台北富邦銀行6月新增30億元最強，上半年放款新增140億元，居同業之冠，中信銀新增96億元次之。

展望下半年，銀行圈認為需觀察兩大關鍵，一、第2季東協供應鏈提前拉貨結束，第3季備貨動能恐難如第2季熱絡，放款趨緩壓力增加，二、7月至8月新南向關稅稅率若維持20%左右，放款與投資需求估會持穩。