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退票金額攀17個月新高 都是兩個大戶案件惹的禍

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行28日公布最新票據交換統計，6月全體金融機構辦理存款不足退票情形中，存款不足退票張數共計4,163張，占票據交換張數的比率為0.08%。 路透
中央銀行28日公布最新票據交換統計，6月全體金融機構辦理存款不足退票情形中，存款不足退票張數共計4,163張，占票據交換張數的比率為0.08%。 路透

中央銀行昨（28）日公布最新票據交換統計，6月全體金融機構辦理存款不足退票情形中，存款不足退票張數共計4,163張，占票據交換張數的比率為0.08%；存款不足退票金額則為36.2億元，攀2024年2月以來、17個月新高，占交換金額比率為0.31%。

整體存款不足退票張數比率較5月略減0.01個百分點，惟金額比率則小幅增加0.02個百分點，主要受逾1億元大戶退票案件影響。

央行指出，6月公司戶的存款不足退票張數占整體退票張數的比重，較5月增加2.84個百分點；公司戶存款不足退票金額占比亦大幅上升11.29個百分點，顯示企業端退票比率在6月出現明顯變化。相對地，個人戶退票比重呈現反向的下降。央行強調，6月公司戶退票張數比和金額比增加，與總體經濟環境、新台幣升值或資金市場條件並無直接關聯，純屬個別公司因素導致。

根據統計，6月有兩戶逾億元退票的大戶，合計退票金額達5.1億元，為當月存款不足退票金額比率升高的主因。整體來看，雖然高額退票事件偶有發生，但仍屬個別性質，對金融市場穩定未構成重大影響。此外，6月票據交換總張數為530萬7,880張，較5月增加56.1%；交換總金額達1兆1,787億元，亦較前月成長28.2%。

央行表示，此一明顯增加主因是6月的營業日數較5月多出一日，且6月適逢月底高峰作業期，有兩個所謂的「月底峰日」，而5月則完全未逢該等作業高峰日，使得交換張數與金額均出現顯著成長。

央行說明，開票人的習慣，若遇到月底日放假，就會將開票延後到假期結束後的第一個交易日。

央行 台幣升值

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