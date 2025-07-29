台壽國民身心健康調查…長照養老準備 比醫療險重要

經濟日報與台灣人壽共同合作，發表「2025國民身心健康暨金融防詐保險需求」調查發現，針對退休後應該準備多少醫療費用才夠？有近三成的受訪者認為需要200萬至400萬元，比率最高，其次是800萬元以上占25.8%，400萬至600萬則占22.6%。

調查也發現民眾對壽命的期待，並不是人人都希望愈長壽愈好，有高達44.5%民眾，希望壽命在76歲至85歲，希望活到91歲以上的民眾只占15.3%，甚至有15.9%民眾希望活到71歲至75歲。

值得注意的是，2023年國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.32歲最高。比對調查結果，可以看出國人對壽命的預期，與平均壽命相當。

衛福部官員表示，針對老年生活的照顧，衛福部已在今年6月19日公布「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，主要是配合預計於2026年施行的「長照十年計畫3.0」政策，這次的修法除了擴大服務對象、優化服務內容，提升長照服務可近性與品質。

高齡化社會，健保、長照甚至整個健康台灣政策承擔更重責任，民眾也關心保費是否很快要調漲。衛福部長邱泰源近日在網路節目上承諾，健保費這一至二年不會調整。

高雄榮總高齡醫學中心主任周明岳表示，國民平均餘命超過80歲應該是一個普遍現象，但是民眾更期待的應該是在平均餘命之內能夠達成「健康的自我照顧生活」。

周明岳表示，為了因應超高齡社會到來，現在健保已經針對提升平均餘命，推動「健康台灣」的願景規劃，提出包含「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「建立百億癌症新藥基金」等政策，而國健署近年亦積極推動符合世界衛生組織（WHO）的「健康老化」，包括社區預防及延緩失能方案，期盼能更加落實。

至於退休後的醫療準備多少才足夠？周明岳指出，在現在的健保制度之下，覆蓋率很高，國人壓力並不大，再加上商業保險的保障，200萬至400萬元應是足夠的，他也提醒民眾應重視長照養老方面的準備，在失能之前維持與退休前相當品質的生活，在失能之後有足夠的金錢能夠維持生活照護及負擔醫療費用，因為在現今社會，養老這件事已經比醫療更重要。

台灣人壽副總經理賴玉菁表示，實際上，醫療費用的準備金額並沒有「標準答案」，需視個人健康狀況、家庭支持系統、保險保障內容及醫療習慣而定，建議可以回到個別需求來評估。

民眾若期待有較舒適的醫療品質，建議住院日額保障至少3,000元，實支實付型額度則不低於15萬元；若希望避免突然的疾病影響家庭經濟，則建議癌症及重大疾病險的一次性給付額度不低於100萬元。

長照部分，依衛福部估算，平均照護時間約7.3年，在扣除長照2.0的資源後，估計每月至少還需負擔1萬至1.5萬元才夠。