推廣外溢保單 五面向著手

從此次調查發現，民眾對外溢保單的投保意願，僅約三成五，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁建議，可以從經濟誘因、科技運用等五面向著手，提高民眾的投保意願。

對於目前健康促進型外溢保單投保意願，35.4%的人有意願投保，64.6%沒興趣，進一步調查，發現有意願投保的人對外溢保單的回饋項目偏好，對於固定健檢型與健康管理型的需求相當，分別為49.9%及49.3%。

郝充仁建議，可從五個面向推廣外溢保單，包括一、提高經濟上的誘因，也就是保費折讓的程度。二、搭配科技運用，提高外溢保單的友善程度。三、透過保險公司生態圈異業結合，對於提高投保率也很有幫助。

四、可探討公部門與民間商業保險間更多合作的可能性。五、外溢保單這部分若是做得好，可提升保險公司CSM（合約服務邊際），對接軌IFRS17與TW-ICS有幫助。

台灣人壽副總經理賴玉菁表示，外溢保單結合自主健康管理與保險商品的創新保險模式，為未來健康與保險的結合開啟全新想像。根據金管會統計，去年外溢保單初年度保費收入277.5億元，年增34%，新契約件數119.6萬件，年增6%，顯示外溢保單在台灣普及率持續增長中。