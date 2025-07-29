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癌症、重大疾病險 宜先備妥

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

調查發現，民眾最擔心罹患的疾病，最高是「癌症及惡性腫瘤」（54.6%），次為「三高及慢性病」（48.1%）與心血管疾病（41.2%）。台灣人壽副總經理賴玉菁建議，可以加強購買癌症險、重大疾病／特定傷病險與長照險，強化保障以支應突如其來的龐大醫療開銷。

另外，現行外溢保單商品類型及健康促進機制已朝多樣化發展，如：癌症篩檢、疫苗接種，也都可以獲得外溢效果。建議民眾除補足高齡者常見的疾病保障外，亦可選擇結合提供癌症篩檢、慢性疾病健康管理的外溢保費折扣保險商品。

調查還發現，有93.3%的受訪者投保商業醫療險，僅6.7%未投保，每年提撥的醫療險投保金額，則以1萬至2萬元（28.5%）、3萬元以上（27.7%）居多。

賴玉菁表示，民眾可以人生不同階段，進行醫療險規劃，補足缺口，在18至29歲的年輕時期，趁保費便宜，備妥基礎醫療和意外險；30至39歲壯年時期，隨著家庭責任加重，可強化癌症險、重大疾病／特定傷病險。

至40至64歲中年時期，則應該重新檢視是否有足夠保障可支應老年時期的醫療及長照支出，並藉由具外溢效果的健康管理商品，養成自主運動及健康管理習慣，同時享有保費折扣。

保費 癌症險

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