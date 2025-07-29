銀行台幣定存也有好康

金融市場震盪，投資人大多保持觀望態度，現金滿手的民眾開始找尋讓現金暫時停泊的投資標的，因此不少銀行推出高利台幣定存搶市，如滙豐銀行3個月期年利率4%活動延長至9月底，王道銀（2897）也推出3個月期年利率2.1%的新資金優惠定存，讓民眾免於匯兌風險又能穩定領息。

滙豐銀行即日起至9月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為5,000萬元；合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶，可享3個月期年利率3%的優惠；另外，針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%、9個月期年利率2%的新台幣定存優惠，最低承作金額為100萬元，活動期限延長到今年9月30日。

王道銀行在7月底前推出新台幣3個月期年利率2.1%的新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低2萬元起，單筆上限最高300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。

中信銀行即日起至7月31日止推出新台幣新錢定存優利，民眾新財富管理會員以新資金臨櫃承作定存，可享1個月期年利率1.68%、3個月期年利率1.76%、6個月期年利率2%優惠，承作門檻為100萬至300萬元。