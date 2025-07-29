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美元定存利率衝高 喊到12%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
為了搶攻追逐短期資金停泊，或長期穩定持有美元的「定存族」，國銀紛紛推出新的定存方案。路透
為了搶攻追逐短期資金停泊，或長期穩定持有美元的「定存族」，國銀紛紛推出新的定存方案。路透

關稅戰引發金融市場震盪，加上美元疲軟以及市場對聯準會（Fed）下半年降息的預期心理漸濃，為了搶攻追逐短期資金停泊，或長期穩定持有美元的「定存族」，國銀紛紛推出新的定存方案。將來銀行提供新戶最高年利率12%的美元優利定存；滙豐銀行推出美元換匯定存年利率最高10%；王道銀行（2897）針對新戶也推出10%高利。

將來銀行提供新戶最高年利率12%的美元優利定存；滙豐銀行推出美元換匯定存年利率最高10%；王道銀行針對新戶也推出10%高利。

將來銀行即日起至9月30日推出新戶美元定存專案，符合資格存戶可於開戶成功當日於該行App開立專案定存，可享美元1個月期固定年利率12%，每人不限筆數，每筆可存金額美元100元起至美元1,500元（個人累積總金額上限）。另外，將來銀也針對舊戶推出美元3個月期年利率4.1%優惠，活動期間至7月31日。

滙豐銀行即日起至9月30日止，針對該行卓越理財及運籌理財One能戶客戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。另外，即日起至9月30日止，滙豐卓越理財尊尚及卓越理財新客戶可享美金定存5個月年利率最高6.6%的優惠；現有卓越理財客戶亦享美金定存3個月年利率5%。單筆最低承作金額為美金3萬元，每一客戶最高承作金額為美金100萬元。

王道銀行同樣9月30日之前，針對新戶，自成功開戶日起至10月31日15:30止，可享有1個月期美元定存年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元，每人限存一筆。

台企銀推出外幣優利定存專案，即日起至9月18日，臨櫃以新台幣換匯辦理外幣定存，起存金額美元5,000元(含)以上，即可享有年利率美元定存7天期5%高利定存，期別另有1個月、3個月、6個月及12個月期之優惠利率，最高享4.55%優惠利率。

台新Richart即日起至8月1日止，推出新資金優利定存專案，若民眾選擇續存（含本金續存/本利續存），可享美元1個月期定存年利率5%、3個月期定存年利率4.8%、6個月期定存年利率4.5%，若選擇不續存，則享美元1個月期定存年利率4.8%、3個月期定存年利率4.5%、6個月期定存年利率4.3%，只要50美元即可存。

華南銀行即日起至8月4日止推出優利定存專案，單筆定存起存額30,000美元（含）以上至100,000美元，享1個月期年利率4.18%、3個月期年利率4.22%、6個月期年利率4.08%優惠；單筆定存起存額100,000美元（含）以上，無最高金額限制，再加碼享1個月期年利率4.22%、3個月期年利率4.27%、6個月期年利率4.12%優惠利率。

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