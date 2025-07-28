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台幣升值再牽動企業提前還款 新南向國家授信上半年縮水近600億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣升值再牽動企業提前還款，新南向國家授信上半年縮水近600億元。圖／本報資料照片
台幣升值再牽動企業提前還款，新南向國家授信上半年縮水近600億元。圖／本報資料照片

台幣匯率升值，使新南向國家授信上半年縮水近600億元。金管會訂定今年全年的新南向授信餘額要較去年底增加728億元，但據最新統計顯示，截至今年六月底止，全體國銀對新南向國家授信餘額為1兆7620億元，較113年12月底的1兆8204億元，減少584億元，金管會轉述國銀意見指出，二大原因使放款量不增反減，一是今年4月至6月新台幣升值顯著致轉換後金額減少，另外部分授信戶趁台幣升值之際大額還款。

金管會亦統計，截至114年6月底，授信總餘額較113年底增加最多的前5家銀行，分別為台北富邦增加140億元、中國信託增加96億元、國泰世華增加78億元、凱基銀行增加37億元、元大銀行增加36億元，其中元大銀行的新南向授信餘額增量首度進榜前五大，並與凱基銀行僅些微之差，也顯見元大銀行推展東南亞地區放款的企圖心及擴張海外放款版塊的實力正在強化中。

而截至114年6月底，授信總餘額較113年底增加最多的國家仍為印度，共增加310億元，主要仍受惠印度地區經濟相對活絡，企業授信需求增加所致，也因此國銀對印度布局動作更為積極，其中，今年上半年增量以140億奪魁的北富銀為了加強布點印度市場的效能，更把原本在印度設點之處，改成古吉拉特邦金融特區（GIFT City），並獲金管會同意，大型銀行對印度布局的重視由此可見。

印度 凱基銀行

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