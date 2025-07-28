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兆豐銀行送蟹媽回娘家 守護螃蟹日放流抱卵母蟹響應漁業資源永續利用

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行舉辦守護螃蟹日活動，兆豐銀行董事長董瑞斌（右二）及農業部次長黃昭欽（左二）將抱卵母蟹交給海域放流權責人員進行放流，共流放1.2萬抱卵母蟹，為海洋孕育高達480億顆蟹卵。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦守護螃蟹日活動，兆豐銀行董事長董瑞斌（右二）及農業部次長黃昭欽（左二）將抱卵母蟹交給海域放流權責人員進行放流，共流放1.2萬抱卵母蟹，為海洋孕育高達480億顆蟹卵。兆豐銀行／提供

響應農業部「禁捕、禁售、禁撕抱卵母蟹」政策，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行文教基金會與財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，日前共同舉辦「守護螃蟹日」公益活動，帶領著30名志工預計放流1.2萬隻抱卵母蟹、孕育480億顆蟹卵，以實際行動保護蟳蟹類的繁衍生息，並前往野柳漁港周邊淨灘，合力清清除2,102公斤的海洋廢棄物，提高全民環保意識及倡導海洋保護。

新北市萬里野柳外海、位於台灣西北角漁場是台灣螃蟹的重要漁場，當地漁民常會捕到已經抱卵準備生育的母蟹，過去這些母蟹都直接流入市場，無緣回歸大海產卵，直至2022年漁業署公布新規定，每年8月1日至12月31日禁捕抱卵母蟹，才得以復育台灣的螃蟹族群。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，海洋是人類與自然共生的重要資產，期望透過本次放流行動，凝聚社會各界對於海洋保育的共識，並從教育與行動著手，為下一代留存永續的海洋資源，也透過園遊會活動推廣海洋永續，輕鬆帶大家認識海洋保育，從小養成愛護環境的好習慣。

現場志工搭配漁業署的科學研究計畫，在漁民提供的抱卵母蟹肌肉打上科學標籤後，當天標識後的抱卵母蟹會暫養在蓄養池，規劃在7月31日至8月1日間將蟹媽媽們到距岸3浬處、70公尺深的傳統螃蟹棲息沙地放流，此處也是新北市政府禁止使用刺網捕撈的海域，後續藉由標識再捕獲資訊之蒐集，可以進一步了解蟳蟹漁業資源洄游動態，建立產、官、學共同合作機制。

此外，兆豐銀行也於現場設置海洋保育主題攤位與親子導覽體驗，同時召集志工前往漁港周遭協助淨灘，維護海岸環境，落實環境教育向下扎根，展現兆豐銀行「兆豐伴您，永續共好」理念的具體行動。

為實踐企業對永續發展的承諾，兆豐金控集團號召北中南志工，持續參與生態保育行動，今年已進行包括陽明山赤腹游蛇棲地復育、壽山移除外來入侵植物、台江國家公園淨灘等行動，共同守護台灣寶島山林與海岸線的生態；未來兆豐銀行也將持續永續經營理念，關注環境保育議題，結合公益與教育推動多元ESG實踐行動，攜手打造永續的藍色未來。

兆豐銀行舉辦守護螃蟹日活動，於活動前號召志工同仁於新北市野柳漁港淨灘，共清出2,102公斤海洋廢棄物。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦守護螃蟹日活動，於活動前號召志工同仁於新北市野柳漁港淨灘，共清出2,102公斤海洋廢棄物。兆豐銀行／提供

志工 螃蟹 兆豐銀行

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