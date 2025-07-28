提升資本適足率 三商壽今年第二波發債32億元

三商壽（2867）持續強化財務韌性，28日公告發行今年度第二期有擔保累積次順位普通公司債，發行總額為32億元，主要為充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。

三商美邦人壽2025年上半年受美國關稅議題影響，台幣兌美元上半年強勢升值2.879元，產生之匯兌損失衝擊該公司整體獲利。然配合主管機關近期發布之暫行措施，申請適用責任準備金計提基礎調整，並已核准於6月適用額外增提外匯價格變動準備金約176.4億元，用以厚實外匯價格變動準備金以強化未來吸收外匯波動能力。2025年上半年累積稅後虧損為2.3億元，每股稅後淨損0.04元，總資產達1.55兆元。

三商美邦人壽持續強化財務韌性。28日發布公告指出，將發行今年度第二期有擔保累積次順位普通公司債，此次公司債分為甲券與乙券，甲券發行金額為新台幣12億元、乙券發行金額為新台幣20億元，分別委由台新銀行及玉山銀行依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證，發行總額為32億元；發行期間10年；票面利率為固定年利率3.8%。

三商美邦人壽於今年4月已完成14.4億元次順位債募集，加計本次32億元，今年度已發行46.4億元有擔保累積次順位普通公司債，如今公司仍有逾100億元的發債額度，未來將視市場狀況持續規劃。

此外，6月19日，董事會決議辦理現金增資案，預計發行普通股2億股，資金將用於補充營運資金、提升資本適足率並優化財務結構。實際發行價格與募資總額將於主管機關核准後，由董事長於授權價格區間內與承銷商議定。

金管會目前以每半年度為基準，要求保險業RBC（資本適足率）不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。而三商壽去年底資本適足率為136.3%，淨值比為2.93%，受到市場波動衝擊，今年第1季淨值比下降至2.58%，法人關注後續資本強化進度。