快訊

預告縮短俄羅斯50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

拉貨潮退去？國銀新南向放款連3月大失血1,300億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會指出，今年上半年國銀新南向放款轉衰退。新台幣示意圖。聯合報系資料照
金管會指出，今年上半年國銀新南向放款轉衰退。新台幣示意圖。聯合報系資料照

拉貨潮需求結束了嗎？據金管會統計，2025年6月底國銀新南向18國放款餘額1兆7,620億元，月減130億元，連三個月衰退逾1,300億元，全數吞噬了首季新增放款量，累計上半年放款轉減少584億元，連兩個月陷入負成長。

金管會指出，今年上半年國銀新南向放款轉衰退，主因是第2季新台幣大幅升值，使多數以美元計價的海外放款折算成台幣時出現「縮水」，再加上企業大額還款，使帳面放款金額大幅萎縮。

若以6月底匯率29.902元換算，國銀對新南向地區實際放款為589.3億美元，月減3.81億美元，是近五個月首現減少，顯示剔除匯率因素後，6月國銀新南向放款已「實際」陷入衰退。

一家銀行主管坦言，因新南向放款統計是以台幣計價，匯率波動對放款餘額影響甚鉅，4~5月都出現典型的「帳減實增」現象，實際新增放款動能依舊強勁，反映東協供應鏈啟動提前拉貨潮所致。

但6月新台幣匯率持穩，兌成原幣後，反出現減少，顯示6月拉貨潮結束，資金需求減緩。

也因國銀第2季對新南向新增放款量轉為衰退，國銀首季全白忙一場，達成率為零。金管會全年新增放款目標是728億元。

銀行圈指出，上半年放款已減少584億元，若要達標，一來一往等於下半年新增放款量得至少大增1,312億元，就第2季拉貨潮已大舉囤貨、備貨來看，下半年難見大量需求，估2025年全年新增放款目標恐難達標。

一旦全年達標率無望，將是2020年、近五年來再現未達標。2020年因全球疫情爆發，全年國銀新南向放款僅新增52億元，達標率僅8.75%。

進一步觀察主要市場表現，6月國銀對最熱的印度市場放款增加43億元，終結連兩月衰退，累計上半年新增放款量310億元。

若以前三大新增放款銀行觀察，台北富邦銀行6月新增30億元最強，上半年放款新增140億元，居同業之冠，中信銀新增96億元次之。

展望下半年，銀行圈認為需觀察兩大關鍵，一、第2季東協供應鏈提前拉貨結束，第3季備貨動能恐難如第2季熱絡，放款趨緩壓力增加，二、7~8月新南向關稅稅率陸續拍定，若維持20%左右，放款與投資需求估會持穩，後續需密切關注關稅影響。

國銀 新南向 新台幣

延伸閱讀

國銀富豪戶資金重返市場 反映大戶對風險性資產需求升溫

國銀富豪戶財管業務排名洗牌 玉山銀列第三

外幣放款 面臨三大變數

最慘5月！國銀放款驚見斷崖式下滑 金管會曝三大因素

相關新聞

前副閣揆邱正雄告別式 8月23日於北市靈糧堂舉行

曾任副閣揆、財政部長、中央銀行副總裁的邱正雄，日前因病辭世，安息禮拜將在8月23日周六下午2時在位於和平東路二段的靈糧堂...

拉貨潮退去？國銀新南向放款連3月大失血1,300億元

拉貨潮需求結束了嗎？據金管會統計，2025年6月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,620億元，月減130億元，連三個月...

獨／胡亦嘉：街口是我一手創立的品牌 會用生命去捍衛它

「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它！」街口支付創辦人胡亦嘉今日接受本報獨家專訪，他表示，即使有官司訴訟糾纏，希...

追討36億！街口上訴主張不是「賣方」 泰山：不跟它要跟誰要？

泰山公司經營權爭奪戰紛擾多年，龍邦集團取得過半股權後，對前經營團隊以36億元取得街口母公司街口金融科技公司逾40％股權有...

富邦人壽上半年成功阻詐逾1700萬元 防詐關懷機制擴大至全保戶

為守護保戶財產安全，富邦人壽持續升級防詐機制，擴大關懷機制至全保戶，將原針對65歲以上高齡長者的關懷措施擴大至所有年齡層...

因應南部地區豪雨 票交所啟動退票紀錄從寬機制

今（7月28日）因台灣南部地區豪雨，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，票交所依據...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。