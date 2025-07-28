「元大的」投資型保單 多元布局、分散投資、保險保障

投資型保單兼顧保障與投資的雙重功能，是許多民眾投資配置的一環。根據壽險公會統計，今年上半年投資型保單初年度保費收入約新台幣2,027億元，相較去年同期成長55%。然而，面對市場上琳瑯滿目的投資型保單，客戶該如何選擇，將是一項關鍵課題。元大人壽表示，投資型保單連結標的包括由投信公司代操的「投資帳戶」和客戶自行選擇的「共同基金」，主訴求之一是投資績效，因此，專業的投資團隊與優質精選的基金，應為客戶首要的評估項目。

元大人壽近期推出「元元致富」系列投資型保險商品，投資帳戶委由元大投信專業團隊代操，其操作績效有目共睹，反映在基金管理規模的持續成長，證明了元大投信在投資管理業務的優勢。因此，這不僅是一張元大人壽的投資型保單，更是「元大的」投資型保單。

客戶投保後，在保費投入的當下不會收取保費費用，所繳的保費大部分可投入投資帳戶內，配置在所選的連結標的，讓客戶能更早感受到投資帶來的效益。在標的選擇上，除了元大投信代操的「元大人壽財富雙享投資帳戶」，另有元大人壽精選的多檔共同基金標的可供選擇，以達成靈活選擇、多元配置、布局全球的目標。

川普關稅政策的不確定性加劇了市場波動，在此情境下，多元配置更能分散單一市場帶來的衝擊。「元大人壽財富雙享投資帳戶」布局全球基金，除了美國，更瞄準台灣與日本等市場，並由專業團隊配置於低波動、具成長潛力的標的，讓無暇研究市場的客戶也能安心投資。

「元大人壽財富雙享投資帳戶」訴求資產成長與風險管理並重，透過獨特的風控機制，可有效降低淨值下跌的風險。此外，為滿足客戶被動收入的需求，設計了月撥回及每月加碼機制，當投資帳戶淨值於撥回基準日大於或等於8元，即可享有月撥回；若當月淨值首次大於或等於10.3元時，則享有月加碼撥回，以「雙撥回」機制創造更為豐沛的現金流。元大人壽特別提醒客戶，投資帳戶的資產撥回機制來源可能為本金，且撥回率或撥回金額並非固定。

此外，客戶也可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸涵蓋成長型股票、龍頭企業股票及投資級債券等基金，讓客戶依據自身需求與風險承受度進行配置，每年還享有12次免費標的轉換，選擇更多元、調整更靈活。

元大人壽「元元致富」系列投資型保險商品，有年金險與壽險可供選擇，各有其特色及適用情境。「元大人壽元元致富變額萬能壽險」在參與市場投資的同時，兼顧身故保障功能，可運用於身故金保全、預留稅源及指定受益人。「元大人壽元元致富變額年金保險」則適合手邊有餘裕資金、想參與投資市場的族群，以及想打造退休後被動收入的族群。

「元元致富」系列投資型保險商品具備繳費彈性，除了首期可投入一筆較大的保費，提高參與市場的效率，還可約定定期定額投入，或依收入狀況不定期加碼，持續增加投資部位，分散投資風險。在近期全球金融市場波動加劇下，「元大的」投資型保單不僅可發揮保險保障、轉嫁風險的功能，同時還能掌握全球投資趨勢，讓多元布局、分散投資、保險保障一次滿足，絕對是資產配置、保險規劃中重要的一環。