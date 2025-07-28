前副閣揆邱正雄告別式 8月23日於北市靈糧堂舉行

曾任副閣揆、財政部長、中央銀行副總裁的邱正雄，日前因病辭世，安息禮拜將在8月23日周六下午2時在位於和平東路二段的靈糧堂舉行，並婉謝慰儀、花圈、輓聯。安息禮拜將由其夫人張美保和二個兒子邱清裕、邱清勇共同主持。

邱正雄7月22日因病辭世，享壽83歲。據了解，他本身是虔誠基督徒，因此告別式採基督教方式進行，家屬也非常低調，不過一些親友已陸續接到通知。

邱正雄曾任財長、央行副總裁、副閣揆、永豐銀行董事長、安泰銀行董事長，為人敦厚，現任金管會主委彭金隆，當年亦是邱正雄的機要秘書。而邱正雄識才，當時他就鼓勵彭金隆攻讀博士，並支持其深造，接近彭金隆的友人指出，邱正雄對彭金隆有知遇之恩，對於這位老長官的離世也讓彭金隆非常難過。

央行臉書日前貼文緬懷這位老長官，貼文中指出，邱正雄任公職期間，曾帶領台灣解除多家金融機構危機，1996年，前總統李登輝上任不到1個月，便延攬邱正雄出任財政部長，更被李登輝譽為「亞洲最佳財長」。

邱正雄夫婦鶼鰈情深，他與夫人張美保當年竟是在台大醫院邂逅。邱正雄大三暑假時，因生病住進台大醫院，當時是台大護理系派到台大醫院實習的張美保，剛好被分配到負責照顧這一床病人，兩人因此結緣，張美保就這樣照顧了邱正雄一輩子。邱正雄在美國求學的5年期間，張美保也在身旁陪伴，一邊照顧他和孩子，一邊在大學醫院擔任護士工作，幫忙分擔家計，讓他沒有後顧之憂。近幾年，因張美保身體狀況欠佳，邱正雄無微不至地照顧摯愛，反而忽略了自身健康。