獨／胡亦嘉：街口是我一手創立的品牌 會用生命去捍衛它

「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它！」街口支付創辦人胡亦嘉今日接受本報獨家專訪，他表示，即使有官司訴訟糾纏，希望街口的上市上櫃發展之路也不要中斷，新成立的「街口網路金融科技公司」（以下簡稱網金）就是讓街口支付走向上市櫃之路不中斷新的灘頭堡。

街口支付與泰山陷入股權交易訴訟，今日正好是高等法院二審第一次開庭。在出庭前，胡亦嘉受訪時指出，即使先前金管會先前對他電支公司負責人資格的限制近期內將解禁，但在與泰山的訴訟官司未決之前，他沒有重作負責人的打算。

法界人士認為，觀察後續泰山最終可以採取的法律策略是拍賣街口電子支付，但看起來胡亦嘉策略上一定會保住電子支付，用網金去增資電支取得過半股權，拍賣就不可能有人來競標，再由網金從拍賣買回股份。

網金的資本額是9億元，最近將增資為14億元。胡亦嘉證實網金的確有增資規畫，胡亦嘉也以大股東身分對街口電支的營運狀況作最新說明，據他了解，上半年街口支付只賠了1950萬元，優於不少電支公司，離損益兩平已很接近。同時，街口支付的淨值還有4億元，距離「碰底」的2.5億元還大有距離。他並解釋，由於電支公司經營其他業務也要有牌照，他先後買瑞興銀行及京城證券的股權，即是希望街口客戶能得到更多元的服務。以下是專訪紀要：

問：泰山和街口的股權交易訴訟過程？

答：泰山方面自從經營權改組之後，在112年8月提出民事訴訟要求價金返還，街口團隊當時也有諮詢律師，我們認為是善意第三方，因為不論泰山是否變天，都是當時董事會同意的交易。一審判決的結果出來我們都很訝異，因為我們從不認為會輸掉這個官司，而且我們怎麼可能去參與對方的董事會？甚至變成共謀？現在只希望二審時法院能公正審理。

當時四大會計師事務所和律師有參與簽約，說實話，我們怎麼去懷疑一個百年上市公司召開的董事會？而且董事會合法性，商業法庭正在審理，即使該場董事會是「續行」董事會，但倘若當初董事會未被中斷，這個程序就會一次走完，不能說其沒有合法性。

問：對方要求返還股權交易價金36億元，而且一直沒有扣押到，可否對外說明關於36億資金的運用情況？

答：我們當時和泰山簽訂的合約，當時就是一份投資合約，用作支持街口支付公司的發展，因為街口支付不論在支付或橫向拓展，都需要把服務更擴大，所以我們也買了銀行股權（瑞興銀行）及證券（京城證券）；另外，看大部分電支公司的營運都可發現，電支前期都是虧損的狀態，街口支付也有很多借款，泰山在當時決定投資街口時，也都有看到這些，也做了很久的D.D.（實地查核）。

此外，街口仍是一個科技公司，必須更往前走，金融橫向整理（指投資銀行、證券股權）之外，AI浪潮要來，我們跟或不跟？要跟的話，包括語言模型的開發，或是修改現行的模型，這些都要花成本，都需要投入更多研發經費。總而言之，錢都花在上述用途，都用在公司發展之上，更何況，錢拿到了，本來就可以作投資等運用。

問：這場官司對於街口的上市櫃之路是否造成阻礙？如何化解？街口支付目前的營運狀況如何？

答：去年起，街口就規劃興櫃、再上市，原本泰山投資之後，希望以街口金科為上市主體，但在股權返還官司之後，等於不讓我們以金科來上市，證交所也說沒解決之前，我們不能用金科上市，因為股權是否得返還未釐清之前，等於連發行股權、股本都因此沒搞清楚，我認同證交所的作法，因此內部也提出應變方式。

我們雖然不覺得這官司會輸，但也知會拖很久，不可能因此妨礙街口的上市之路，所以我們做組織改造，在街口金支之外成立新的第二個控股公司「街口網路金融科技公司」，把金科公司的街口股權移轉給街口網路金融，金科作為街口網金的上層大股東。因為法理上，母公司糾紛不影響子公司，所以金科變成一家單純的控股公司，自然不會留任何的資金在裡面。但5月官司結果出來之後，就不能往下執行了，因為判決結果使得金科對街口的股權不能移動出去。

街口支付已度過最危險的階段，要感謝金管會在第一時間對外安定市場信心，對電支的保護措施，也讓謠言停止。在金管會嚴密的架構之下，銀行的擠兌絕不可能發生在電支，電支不論是店家或是儲值者的款項，都在銀行信託專戶中，我們都不能動用。

日前這些突如其來的紛擾，等於把街口「一槍打回二、三年前」，目前我們的儲值款已有很多回流，9成品牌店家都恢復合作，團隊會努力挽回市場信心。

問：對方對您個人提出刑事的背信及侵占罪，您和對方是否仍有和解的可能？

答：其實早在判決之前，112年8月泰山提訴之後，我就曾試圖想跟對方聯絡，我們透過律師去和對方律談和解的條件。我有找朋友出面找對方董事長劉偉龍，和大股東朱國榮我也願意談，我也希望知道他現在人在哪裡而找到他。和解的方式有很多種，例如，我們也可找有興趣的買方去接手泰山先前和街口交易的股權，例如分批接手，但一直得不到對方善意回應。