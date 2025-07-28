追討36億！街口上訴主張不是「賣方」 泰山：不跟它要跟誰要？

泰山公司經營權爭奪戰紛擾多年，龍邦集團取得過半股權後，對前經營團隊以36億元取得街口母公司街口金融科技公司逾40％股權有疑義，提出返還投資款訴訟，一審判決交易無效，街口金科應返還35.958億元；案件上訴，台灣高等法院今首度開庭，街口金科主張自身並非「賣方」，泰山則反擊錢在街口金科，「不跟它要，要跟誰要？」法官諭知9月1日再開庭，並預告相關審理重點。

街口金科上訴主張，一審判決未認定2023年5月5日泰山公司董事會決議效力，若決議無效，則判決有違法之處；另一審認定街口金科非善意交易相對人，此部分也違反經驗論理法則。

街口金科委任律師指出，街口金科沒有理由去懷疑泰山未完成內部程序即簽約，街口根本不知道泰山公司時任董事長詹景超違背被限制的權限，且一審課予街口查證義務，也違背併購實務及最高法院見解，交易實務本就是買方要負舉證責任。

街口律師表示，依股份買賣協議，街口金科本來就不是賣方，泰山不應該以街口金科為被告。泰山委任律師則回應，協議記載街口收到款項之後，若未在6個月取得投審會相關程序就要退還價金，而程序最終未完成，街口有返還價金的義務，街口是替買賣雙方先保管這筆錢，錢在街口金科，「不跟它要，要跟誰要？」

法官提出幾個問題，諭知街口金科、泰山公司於下次開庭前回覆，包括Dorian公司與街口金科的關係為何，為何當初價金是由街口金科收受、泰山公司有無對詹景超主張權利、雙方以表格方式說明股份買賣協議、新股認購協議的洽商經過及證據。

法官也請街口金科補充資料，包括主張一審有做抵銷答辯，但一審判決並未闡明，也未在判決理由中交代的資料。泰山公司委任律師指出，街口金科當時僅在書狀中表示「將向」泰山主張抵銷，但時間過一年半也均未主張抵銷。

法官諭知下次審理重點，包括一是他所提出的問題，二是價金由街口收受，相關法律關係、負有返還義務者是何人，三為關於泰山公司簽的2件協議，董事會是否做成相關決議（包含召集過程、決議效力）、董事長權限是否受限、街口是否為善意的交易相對人。

街口金科律師最後表示，本案為矚目案件，一審判決過後相關假執行也被媒體鋪天蓋地報導，建請法院盡快結案。法官庭末諭知9月1日下午4點再開庭。