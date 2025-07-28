公勝保經實現「雙料連霸」里程碑 上半年營收年成長15％

憑藉亮眼成效，公勝保經（6028）各項排名大幅成長、績效斐然。連續7年穩坐《中華徵信所》評鑑保險經紀人業第1名、在《2025台灣大型企業排名TOP 5000》中躍升500強，企業經營績效卓越；此外在百萬圓桌協會（MDRT）公布的2025年全球百大公司排行中，申請人數連2年位居台灣保經業第1名，菁英人才不斷成長，實現「雙料連霸」的里程碑。

公勝保經董事長蔡聖威指出，此次公勝保經榮獲台灣權威評鑑機構《中華徵信所》評鑑，連續7年台灣保經業第1名，企業經營績效混合排名從去年第583名挺進第274名，躍升500強企業；金融業經營績效排名從去年第65名晉升為第32名，在金融產業位居前50大；另外在MDRT協會公布最新2025全球百大公司排行中，公勝保經MDRT會員申請人數為614人，為台灣保經業第1名、全球排名第32名，公勝保經更有103位菁英符合更高標準的COT會員資格，代表公勝保經人才培育與公司經營齊頭並進，內在積累與外在成長展現完美結合。

他進一步指出，公勝保經2025年1~6月營收為24.2億元，較去年同期成長15.18％，續繳出亮眼成績。然而台灣保險業在2026年接軌IFRS 17、ICS2.0、川普關稅攪局與台幣強升值等外在環境挑戰，以及高齡少子化、所得及財富分配日趨兩極化等社會現象交集下，面臨前所未有的挑戰，業務轉型、深化軟硬實力勢在必行。公勝保經積極朝向「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」三大策略方針前進。

對內擴大深化人才培育力道，提供業務夥伴多元培訓課程，積極推動五大專業證照，保經業界擁有最多持證人數，2025年更由總經理陳德成親自領軍率領30位公勝MDRT菁英夥伴遠赴邁阿密參加MDRT年會，與來自世界各地的從業人員交流學習，足見公勝保經對於提升夥伴眼界與個人價值的重視；對外洞察市場趨勢，企業穩健永續發展，2025年更成立「頂尖菁英部」與「頂尖菁英會所」，幫助業務夥伴打造一流品牌，與高端客群進行多元互動、完善資產配置。

公勝保經會將外界的肯定與榮耀，轉化為更堅實的動力，不忘初心持續精進。放眼未來，持續投入一流培訓資源，打造專業菁英團隊，運用金融科技提供業務夥伴與保戶一站式服務，深化數位基礎實力；推動公益參與及永續發展，落實普惠金融。希望透過多元參與、遍地開花，完成2026年1,000人達成MDRT資格的目標，帶領更多業務夥伴成就卓越，實現「我們透過專業且完善的規劃，幫助人們守護擎愛、創造身價、傳承財富，實現美滿豐盈的人生」企業使命。