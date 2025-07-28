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富邦人壽上半年成功阻詐逾1700萬元 防詐關懷機制擴大至全保戶

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽持續升級防詐機制，擴大關懷機制至全保戶。圖／富邦人壽提供
富邦人壽持續升級防詐機制，擴大關懷機制至全保戶。圖／富邦人壽提供

為守護保戶財產安全，富邦人壽持續升級防詐機制，擴大關懷機制至全保戶，將原針對65歲以上高齡長者的關懷措施擴大至所有年齡層，另於接獲保戶申請保單解約後，即時發送受理通知及防詐提醒。過程中若發現疑似詐騙風險，富邦人壽將即時通報警政署刑事警察局協助查證，並於查證完成前暫緩款項給付，確保客戶財產不受損害。

為了防範客戶遭詐騙蠱惑，將保單解約或申請保單借款，而面臨財損危機與失去保單權益保障，富邦人壽自2024年即啟動高齡保戶防詐關懷機制，針對65歲以上長者申請保單解約、部分提領或保單借款之案件，於案件辦理完成後，主動透過電話訪談或親訪，關心申請原因與資金用途，及說明後續所衍生之影響與保障權益，並提醒常見詐騙手法與異常徵兆。

有鑑於詐騙問題持續升溫，為確保所有保戶資產安全，今年更進一步擴大關懷措施，將所有年齡層納入關懷範圍，於電話訪談或親訪時，提醒切勿輕信高報酬投資話術，詐騙集團會假冒股市名人建立假的臉書、LINE投資群組、社群媒體等，製造投資成功的假象、提供內線交易投資建議或保證獲利，邀請加入交易平台會員進行投資等。

另為了從源頭堵詐，富邦人壽在接獲保戶申請保單解約後，即主動發送受理通知給保戶，提醒其提高警覺，並提供警政署「165全民防詐網」查證管道，協助辨識可疑資訊。此外，亦於保單解約及保單借款申請書增加反詐文字，從保戶辦理相關作業的前端開始，即啟動多重防詐提醒。

富邦人壽防杜詐騙不遺餘力，截至2025年6月成功阻詐逾新臺幣1,700萬元，獲得政府及警察局表揚肯定。有鑑於當前詐騙問題日益嚴重，為強化保戶保障，富邦人壽亦持續深化阻詐行動，積極優化偽冒機制和應變流程。除率壽險業之先導入商用簡碼「68999」做為企業官方簡訊發送碼，減少偽冒企業名義的詐騙訊息外，亦優化服務內容，因應社會趨勢與詐騙手法的變化，定期向全體同仁分享最新防詐資訊，提升人員識詐敏銳度，讓同仁能及時發現異常狀況，協助保戶遠離詐騙風險，打造友善金融環境。

保單 富邦人壽 詐騙集團

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