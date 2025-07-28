因應南部地區豪雨 票交所啟動退票紀錄從寬機制

今（7月28日）因台灣南部地區豪雨，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，票交所依據「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

票交所表示，依據相關作業須知，凡支票存款戶於7月28日及29日兩日內因存款不足所發生的退票紀錄，若於次一營業日完成下列任一方式處理者，將不列入退票紀錄，且免收相關手續費：一、重提付訖：持票人重新提示原退票據，並於支票戶帳戶內完成付款；二、清償贖回：支票存款戶直接向持票人清償票款並贖回退票據及理由單；三、提存備付：退票後將票款列為應付款帳項備妥，以利清償。

上述三種處理方式，只要於規定時間內完成註記者，皆不會留存退票紀錄。然而，若存款戶在完成重提付訖前就先提領備付款，該退票紀錄仍將列入系統中。

此外，若存款戶因此次豪雨導致清償能力受影響，亦可檢具災害相關證明文件，向辦理退票的金融機構申請核轉至當地票據交換所，辦理重大災害註記。經核准註記者，自災害發生日起六個月內所發生的存款不足退票，將不因達三張退票而通報為拒絕往來戶。且於此期間內完成清償、重提或提存備付的退票紀錄，將不對外提供查詢，保障民眾信用。

票交所強調，若7月28日以後仍有地區因豪雨持續停班，將依照相同原則提供從寬處理機制，持續協助受災民眾度過困境。