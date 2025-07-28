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永豐銀今年底綠能融資上看1,620億元 年成長10%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行深耕綠色金融，締造亮眼成果，永豐銀行表示，旗下合作的太陽光電廠市占率約3成、穩居業界第一，更跨足陸域風電、地熱、小水力及儲能等領域，至去 (2024) 年底綠能融資餘額逾1,477億元，今 (2025) 年底上看1,620億元、年成長10%，期許為產業轉型注入新動能，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

為促進民間綠電交易及確保金流安全，永豐銀行表示，自2022年迄今，已與逾30家售電業者合作導入信託機制、陸續啟動轉供，合作轉供裝置容量至今年底亦將達400 MW（MegaWatts；百萬瓦），較前一 (2024) 年增加一倍以上。

同時，經由檢視企業的溫室氣體排放量、綠電使用量及水資源管理等各項指標後予以貸款優惠，永豐銀行主辦、參與或自辦共逾百件永續指標連結貸款案，支持綠色投資與企業轉型。

除協助企業達成永續目標外，響應母公司－永豐金（2890）2030年自身營運淨零排放目標，永豐銀行去 (2024) 年綠電採購量逾530萬度、約當全行一年用電量的20%；除綠電採購外，永豐銀行指出，自有辦公大樓已建置13.5 KW（Kilowatt；瓩）的屋頂型太陽能板光電系統、年發電量約達1.7萬度，合計採購與自建系統所產生及使用的綠電，預估年度減碳量達2,530公噸，約6.5座大安森林公園的減碳效果，逐步落實綠色營運。

綠電 永豐銀行

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