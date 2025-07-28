星展銀揭露：未來五年企業提升財務韌性的核心關鍵

面對地緣政治風險升溫、供應鏈重組與全球貿易秩序變動，星展集團最新發布的《新局勢，新機運》（New Realities, New Possibilities）全球調查報告指出，企業正積極重整其財務策略，其中「數據導向財務洞察（financial intelligence）」、「流動性和外匯管理」、「提升營運資金效率」成為未來五年提升財務韌性的核心關鍵。

本次調查彙整來自14個市場、7大產業共800位高階財務決策者的觀點，涵蓋對象包括財務長與財務主管。為掌握美國最新關稅政策對企業策略可能帶來的影響，特將受訪者分為兩組，分別於4月政策公告前與公告後進行問卷調查。

調查顯示，未來五年內，企業將「數據導向財務洞察」視為首要任務，約74%的財務主管，尤其關注數據視覺化與安全監控工具的應用，因這些工具將協助財務決策者在市場前景不明時，更快釐清情勢、預判風險，進而更精準地預測現金流管理，並制定前瞻性的資本戰略。

值得注意的是，「流動性與外匯管理」重要性顯著攀升，由原先名列最末躍至第二位，顯示企業因應美國關稅政策，可能引發的市場波動、前期成本上升與潛在庫存壓力，著手強化財務穩定性，逾半數受訪企業正積極導入更具創新的作法，包括：整合型支付系統、區塊鏈應用，以及設立區域財資中心（Regional Treasury Centre）。

「提升營運資金效率」亦為三大財務策略重點之一，企業已意識到在追求財務報酬的同時，也須兼顧財務靈活度，約69%的受訪企業指出，正評估運用生成式AI技術，改善庫存管理預測，縮短過長的應收帳款周期，提升資金周轉效率與現金轉換能力。

調查顯示，全球約半數企業正尋求各式方式深化永續發展，其中包括使用數位工具加強ESG揭露的嚴謹性（77%）、與ESG生態網絡建立合作夥伴關係（64%），以及採用永續貿易融資方案（63%）；而台灣企業因應國際客戶對合規和減碳的嚴格要求，也反映著同樣的趨勢，其中積極與ESG生態網路合作的比例更高達83%，顯示台灣在推動綠色轉型上承受更大的壓力。