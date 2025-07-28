美國通過穩定幣法案 兆豐金：美元美債資產趨穩

立法院財委會今天赴兆豐金考察，立委轉述，財政部次長阮清華盼兆豐銀行高資產業務更上一層樓，兆豐金董事長董瑞斌則認為隨近來穩定幣議題發酵，美元、美債都有穩定下來；另會中提到，面臨美國關稅政策，中小企業需要週轉金協助，解決成本轉嫁等資金融通壓力。

立法院財政委員會今天考察財政部轄下公股金控之一的兆豐金控，財委會召委、國民黨立委賴士葆，國民黨立委羅明才，以及財政部次長阮清華、金管會副主委陳彥良等人出席；會中觸及美國關稅、匯率、穩定幣、財富管理、員工福利，以及新青安房貸事前審查與事後控管機制等6大議題。

賴士葆會後受訪指出，兆豐金可說是8大行庫龍頭，董事長董瑞斌則為現任銀行公會理事長，因此財委會今天前往兆豐金考察業務概況，他並在會中關心員工福利，因為兆豐金今年發的員工績效等獎金有達約10個月，他期許若公司獲利成長，明年可以再增加1個月。

今年新台幣兌美元強勢升值，賴士葆轉述，匯率因素的確有壓縮到兆豐金些微獲利；兆豐金報告則提到，由於兆豐集團無壽險公司，且兆豐銀行主要持有新台幣資產，加上美元部位已避險，匯率波動對整體獲利影響有限，未來會採取審慎樂觀態度，妥適控管風險，美債方面，會以縮小存續期間、搭配浮動利率債券因應。

另據統計，兆豐銀行今年上半年美債處分面額約6.65億美元；截至6月30日，兆豐銀持有的美國政府債券淨額，占全行債券淨額比重約9.87%。

隨美國通過攸關穩定幣制定的「天才法案」（Genius Act），賴士葆說，今天考察亦觸及這一相當熱門的話題。

由於穩定幣是以維持穩定價值為目的，通常以1比1與美元掛鉤，賴士葆轉述，董瑞斌認為穩定幣雖然能讓交易方便，卻幾乎沒有獲利空間，未來發展有待觀察，不過最近隨穩定幣議題發酵，美元確實有穩下來的感覺，美債狀況也逐漸穩定。

針對中小企業匯率避險協助方案，董瑞斌會後受訪指出，近期經濟部有跟銀行開會，希望銀行提供輔導措施，向中小企業面對面提出建議，目前經濟部中小及新創企業署網站上，匯率避險服務專區內有連結可連到各家銀行網頁，業者可以看到各種工具，包含自然避險、遠期外匯、SWAP、選擇權等。

同時，與會人士轉述，今天會中兆豐金報告，往來客戶若受美國對等關稅政策影響，會主動關懷、了解其需求，包含提供屆期展期申請、合理給予寬限期等措施；另據觀察，大型企業資金調度較具因應能力，且比較著重於供應鏈移轉時，長期資本支出的融資協助，不過中小企業則需要立即的週轉金協助，以解決目前面臨成本轉嫁、暫停出貨等資金融通壓力。

此外，賴士葆轉述，會中阮清華提到，希望兆豐金高資產業務能更上一層樓。財富管理業務方面，兆豐銀行規劃深耕專業投資人、高資產客群，私人銀行業務亦將透過差異化營運、集中管理模式，提供客製化的金融解決方案與一站式整合服務。

與會人士轉述，為響應金管會推動亞洲資產管理中心，兆豐金在會中報告相關進展，包含目前已成立專案小組，且兆豐銀亞資高雄專區獲金管會同意申請5項試辦業務，另南區私銀業務團隊也前進港都分行提供服務，並陸續接觸潛在客戶；家族辦公室方面，兆豐銀已協助傳產大廠完成境外資金匯回的稅務規劃保單。