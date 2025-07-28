金管會力推亞洲資產管理中心 瀚亞投資在台設立大中華資訊技術中心

為積極響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標，瀚亞投資宣布在台灣成立「大中華資訊技術中心」，並積極擴編資訊與資安相關團隊。此舉旨在充分發揮台灣高科技人才的卓越能力，為瀚亞投資大中華區（涵蓋台灣、香港及上海）提供全面的資訊營運、安全管理與技術創新服務。瀚亞投資期望透過此舉，讓台灣的資訊技術實力在國際舞台上展現更高的能見度，並為客戶與業務發展創造更高的效益與附加價值。

為推動台灣經濟與金融發展，金管會現正積極推動多項開放措施，協助如同瀚亞投資的業者能夠運用台灣在全球產業競爭力、豐沛民間財富與強勁投資動能等三大優勢發揮影響力，共同打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。金管會主委彭金隆對於瀚亞投資選擇在台設立資訊技術中心展現長期投資台灣的決心表示高度肯定，並期待未來有更多同樣具有外資背景的金融業者能在台設立各類型區域中心，持續強化台灣在國際市場的競爭力及影響力。

瀚亞投信董事長王伯莉於2023年12月出任瀚亞投資大中華區總裁，負責統籌管理台灣、香港及上海等地的子公司與當地市場。透過整合三地團隊的專業知識與優勢，有效推動瀚亞投資在大中華區的戰略布局，為客戶與業務創造更高價值。

自2024年起，瀚亞投資集團即著手籌備將台灣打造為集團內大中華資訊技術中心，王伯莉表示，該中心以台灣為核心，由台灣團隊成員支援香港與上海地區執行各項資訊作業並提供最佳技術服務，透過系統整合與作業標準化，強化對內部與外部客戶之服務，實現「打造高效能團隊」、「提升服務品質」及「推動技術創新」三大目標。瀚亞投資集團在台灣建置大中華資訊技術中心不僅鞏固了台灣在區域內的領導地位，同時也落實瀚亞投資對台灣市場的長期承諾。未來更期望在此良好基礎之上，能進一步向集團爭取更多的區域業務在台灣落地。

瀚亞投信立足台灣已逾30年，為瀚亞投資集團在亞洲資產管理業務的重要成員之一。面對資本市場瞬息萬變，瀚亞投信長期秉持客戶為上的精神，不斷精進研究投資的實力，加上母公司瀚亞投資在亞洲10個地區皆設立研究團隊，各地區的產業研究資源可即時共享，運用在投資操作並發揮綜效，可提供多元且豐富的產品線，讓客戶享有更全面的服務，滿足其不同目的的資產配置需求，為客戶提供創新的投資方案，掌握創造中長期財富的機會。