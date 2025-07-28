貝萊德：高利率將維持更久 債市充滿多元收益機會

貝萊德資產管理指出，「高利率將維持更久」的貨幣政策，為債市帶來近20年來最佳的收益環境，而且無需承擔額外的利率或信用風險。如今局勢急遽轉變，隨著利率維持在疫情前水準之上，全球約80%的固定收益資產收益率已超過4%，債市充滿多元收益機會。

貝萊德指出，今年以來，即使股市波動加劇，信用利差仍相對穩定；同時，投資人要求更高的風險溢酬以承擔長天期債券風險，推動全球殖利率曲線明顯變陡。根據LSEG數據，美國5年期與30年期公債殖利率的利差今年已擴大超過一倍，為2021年以來最陡峭的水準。

貝萊德認為債市中充滿多元收益機會，目前較偏好短期及中期公債，因為殖利率接近4%。雖然市場預期聯準會（Fed）未來一年將多次降息，但通貨膨脹依舊頑強，將限制降息幅度。不過，Fed再度升息的可能性也不高。

貝萊德對美國長天期公債持保留態度，主要因美國財政紀律不足與通膨壓力未減，不過偶而仍可能出現強勁的價格反彈。信用品質則成為市場首選，儘管信用利差處於歷史緊縮水位，但債券收益仍具備吸引力，且企業資產負債表在經濟成長支撐下維持穩健，即使面臨關稅帶來的不確定性，信貸市場仍表現出色。

根據摩根大通資料，目前美國非投資等級債券的違約率約僅為過去25年平均值的一半，顯示整體風險可控。貝萊德指出，另外，相較於美國，歐洲的財政展望更加穩定，特別看好歐洲固定收益市場的配置價值，尤以歐洲銀行債最獲青睞，主要因為財報表現強勁，且較能抵禦關稅政策的不利影響。

整體來看，貝萊德看好多元收益機會，但因應美國財政可持續性風險，仍需維持謹慎精選的資產配置策略。貝萊德偏好短期與中期政府公債、美國機構抵押擔保證券（MBS）、進行貨幣避險的國際債券、新興市場當地貨幣計價債券。