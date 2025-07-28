土銀羽球夏令營台南登場 豪華教練團亮相

土地銀行為讓全國青少年學童認識羽球運動，每年「青少年羽球夏令營」於全國各地輪流舉辦，今年特移師至嘉南地區，自7月28日至8月1日止，於台南市後甲國中進德堂舉辦，不僅活動免費，結訓成績優良學員還能獲得精美獎品。本次民眾線上報名踴躍，短短五分鐘200個名額即已額滿。

土地銀行每年舉辦的羽球夏令營深受各界好評，除活動免費外，豪華教練團更是一大亮點，今年的「青少年羽球夏令營」活動，除安排土銀現役羽球國手單、雙打表演賽外，並親自指導羽球基本常識、揮拍動作及體適能教學，運用輕鬆互動及寓教於樂方式推展羽球運動，讓學子們留下難忘的暑假。另為關懷弱勢學子，亦特別邀請家扶中心學員參與。

土銀副總經理蔡慈瑛於夏令營開訓致詞時也勉勵參訓學員，期能透過每年的公益羽球夏令營讓學子多認識羽球、進而愛上羽球，有朝一日加入土銀羽球隊大家庭，帶給自己好體能、好出路，甚至為國爭光。

土地銀行羽球隊近年在國內外賽事表現亮眼，尤其是王齊麟更在「2020年東京奧運」及「2024巴黎奧運」2屆奧運，創下奧運史無前例男子雙打二連霸紀錄。另王齊麟/邱相榤及雙胞胎組合李芳任／李芳至也分別在5月「台北超級300公開賽」及7月「加拿大超級300公開賽」均勇奪男子雙打金牌。土銀憑藉扎實穩健的訓練風格，以及堅持嚴謹的團隊紀律，期盼能為國家培育更多優秀選手。

土地銀行自1976年配合政府政策，成立國內第1支企業球團，迄今近50年，培育球員，更致力成為運動員的堅實後盾，提供完善職涯制度，讓球員專心投入訓練與賽事，有效提升台灣運動產業環境。在數十年如一日的長期耕耘下，已連續16年獲頒教育部體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，也在今年「第22屆國家品牌玉山獎」以「土銀深耕羽壇半世紀-金牌國手搖籃」為主題，獲得「最佳人氣品牌獎」，及「2025第九屆台北微電影展」以「土銀羽球營-深耕基層」為主題，獲得「網路最佳人氣獎」冠軍，可謂台灣羽壇指標性球隊及孕育國手搖籃。