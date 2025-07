從金融經濟看綠鬣蜥的另類戰爭 陳冲：管理優於管制、管制優於禁止

新世代基金會董事長董事長陳冲28日以「綠鬣蜥的另類戰爭」為題,撰文追念常以道德風險為念的前行政院副院長邱正雄,邱正雄頃於7月21日辭世。陳冲表示,經驗顯示,在金融市場許多措施,管理優於管制,在經濟行為,往往管制優於禁止,至於非金融經濟的議題,應該相去不遠。

陳冲指出,開春以來,短短四個月,台灣已歷經三次軍事演習,包括兩次民間舉辦的桌上兵推,一次政府舉辦的實兵演練,在這種氣氛下,國際有分量的媒體如以「台灣戰爭」為題報導,必然引發大夥乃至全球市場的關注。

5月上旬,經濟學人雜誌一篇有關台灣的文章,在網路版及實體版分別以不同標題出現。同樣的內容,網路版下標:Taiwan’s other war,相當聳動吸睛,而實體版則稱:A different kind of invasion,前者可譯為台灣的另種戰爭,後者則可譯為不同種類的侵略,乍看之下,均頗能牽動讀者原就緊繃的心情。但當讀者依雜誌指引花了3分38秒拜讀後,必皆啞然失笑,因為內容與預期全然不同,甚至閱後還覺得有點趣味性與暗示性。

陳冲說,文章先描述一位原住民持土製獵槍射殺獵物的過程,接著指出綠鬣蜥(green iguana)是台灣面臨的嚴重生態問題,自二十多年前以寵物從中南美引入又被棄養後,多達二十萬隻的綠鬣蜥已造成中南部農民極大的損失,各級政府雖然以獎金鼓勵捕殺,但績效不夠理想,分析原因居然是由於槍枝管制致火力不足,文末該雜誌推測,台灣人民終有一天會尋求中製槍械以解決綠鬣蜥問題。

台灣獵殺綠鬣蜥,需要進口中製槍械?兵工廠不能自製?國外媒體,多少有點看熱鬧心態,推論有趣但欠嚴謹,如火力不夠powerful,就應升級先進槍枝,好像兵推後建議採購更威猛武器同一道理,並沒有治本,只便宜軍工集團的荷包。消滅綠鬣蜥,有無生物或科技方法,以減少繁殖或生育機會?其他國家有何經驗可資借鏡(這才是國際級媒體的價值)?

看到農政單位出招,論隻計酬,鼓勵獎金獵人,不禁想起早年外島曾因嚴重鼠患,推出收購鼠尾策略,不久即傳出養鼠上繳的故事,可見治標不是良策。猶記四十年前國內空頭支票氾濫,經一再加重刑罰無效,結果修法解除刑責、宣導徵信、多元支付,反而得以改善。

陳冲說,2020年起,綠鬣蜥就是困擾農民及生態的問題,經濟學人雜誌質疑Tight control of firearms妨礙捕獵,卻不見明示建議如何放鬆管制,或祭出其他對策,誠然這是極具爭議性的議題,但是最近幾次兵推,都有外籍專家建議,考慮刺蝟策略,加上當局力推城鎮韌性演習,類似巷戰,都與Tight control of firearms如何搭配相關,多年來,對付綠鬣蜥在鄉野進行長年的獎金滅蜥,其成效如何,已引起國際媒體側目,恐怕需要檢討一下方法了!

7月下旬,國內媒體也大幅報導綠鬣蜥危害鄉里,內容遠比經濟學人來得深入,文字也較嚴肅,要說已晉級國安問題,也不為過。如何應對?提高獎金重賞,引來「比養雞還賺」的反效果譏評?還是利用農政APP逐步建立綠鬣蜥生態地圖,再設法移除?或者是在蜥蜴出沒棲息區域,祭出限制繁殖或節育措施?迫不得已,也可用外國媒體暗示的怪招,鬆綁槍械管制,兼可配合城鎮韌性的政策,突然想到,前些日子剛演習過城鎮韌性,號稱效果不錯,何不順勢來個鄉野韌性操兵,以地毯式掃蕩,真正移除small dinosaur(經濟學人語),既可避免賞金獵人的道德風險,又可展示堅壁清野的效果,顯示另種「平戰轉換」的績效。

