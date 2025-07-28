從金融經濟看綠鬣蜥的另類戰爭 陳冲：管理優於管制、管制優於禁止

新世代基金會董事長董事長陳冲28日以「綠鬣蜥的另類戰爭」為題，撰文追念常以道德風險為念的前行政院副院長邱正雄，邱正雄頃於7月21日辭世。陳冲表示，經驗顯示，在金融市場許多措施，管理優於管制，在經濟行為，往往管制優於禁止，至於非金融經濟的議題，應該相去不遠。

陳冲指出，開春以來，短短四個月，台灣已歷經三次軍事演習，包括兩次民間舉辦的桌上兵推，一次政府舉辦的實兵演練，在這種氣氛下，國際有分量的媒體如以「台灣戰爭」為題報導，必然引發大夥乃至全球市場的關注。

5月上旬，經濟學人雜誌一篇有關台灣的文章，在網路版及實體版分別以不同標題出現。同樣的內容，網路版下標：Taiwan’s other war，相當聳動吸睛，而實體版則稱：A different kind of invasion，前者可譯為台灣的另種戰爭，後者則可譯為不同種類的侵略，乍看之下，均頗能牽動讀者原就緊繃的心情。但當讀者依雜誌指引花了3分38秒拜讀後，必皆啞然失笑，因為內容與預期全然不同，甚至閱後還覺得有點趣味性與暗示性。

陳冲說，文章先描述一位原住民持土製獵槍射殺獵物的過程，接著指出綠鬣蜥（green iguana）是台灣面臨的嚴重生態問題，自二十多年前以寵物從中南美引入又被棄養後，多達二十萬隻的綠鬣蜥已造成中南部農民極大的損失，各級政府雖然以獎金鼓勵捕殺，但績效不夠理想，分析原因居然是由於槍枝管制致火力不足，文末該雜誌推測，台灣人民終有一天會尋求中製槍械以解決綠鬣蜥問題。

台灣獵殺綠鬣蜥，需要進口中製槍械？兵工廠不能自製？國外媒體，多少有點看熱鬧心態，推論有趣但欠嚴謹，如火力不夠powerful，就應升級先進槍枝，好像兵推後建議採購更威猛武器同一道理，並沒有治本，只便宜軍工集團的荷包。消滅綠鬣蜥，有無生物或科技方法，以減少繁殖或生育機會？其他國家有何經驗可資借鏡（這才是國際級媒體的價值）？

看到農政單位出招，論隻計酬，鼓勵獎金獵人，不禁想起早年外島曾因嚴重鼠患，推出收購鼠尾策略，不久即傳出養鼠上繳的故事，可見治標不是良策。猶記四十年前國內空頭支票氾濫，經一再加重刑罰無效，結果修法解除刑責、宣導徵信、多元支付，反而得以改善。

陳冲說，2020年起，綠鬣蜥就是困擾農民及生態的問題，經濟學人雜誌質疑Tight control of firearms妨礙捕獵，卻不見明示建議如何放鬆管制，或祭出其他對策，誠然這是極具爭議性的議題，但是最近幾次兵推，都有外籍專家建議，考慮刺蝟策略，加上當局力推城鎮韌性演習，類似巷戰，都與Tight control of firearms如何搭配相關，多年來，對付綠鬣蜥在鄉野進行長年的獎金滅蜥，其成效如何，已引起國際媒體側目，恐怕需要檢討一下方法了！

7月下旬，國內媒體也大幅報導綠鬣蜥危害鄉里，內容遠比經濟學人來得深入，文字也較嚴肅，要說已晉級國安問題，也不為過。如何應對？提高獎金重賞，引來「比養雞還賺」的反效果譏評？還是利用農政APP逐步建立綠鬣蜥生態地圖，再設法移除？或者是在蜥蜴出沒棲息區域，祭出限制繁殖或節育措施？迫不得已，也可用外國媒體暗示的怪招，鬆綁槍械管制，兼可配合城鎮韌性的政策，突然想到，前些日子剛演習過城鎮韌性，號稱效果不錯，何不順勢來個鄉野韌性操兵，以地毯式掃蕩，真正移除small dinosaur（經濟學人語），既可避免賞金獵人的道德風險，又可展示堅壁清野的效果，顯示另種「平戰轉換」的績效。

陳冲表示，經驗顯示，在金融市場許多措施，管理優於管制，在經濟行為，往往管制優於禁止，至於非金融經濟的議題，應該相去不遠。