快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

金融大回饋論壇8月6日登場／玉山以人為本 共榮共好

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行個金執行長許美麗。玉山銀行／提供
玉山銀行個金執行長許美麗。玉山銀行／提供

玉山銀行個金執行長許美麗表示，玉山關懷員工及社會，散播希望；在顧客服務上，透過「黃金種子圖書館計畫」關懷偏鄉學童，並以母親節音樂會深化情感連結。同時，玉山長期投入社會參與，設有獎學金計畫、定期舉辦捐血、淨灘和義診活動，積極推動反毒與偏鄉教育，實踐金融回歸人本的使命。

經濟日報將於8月6日舉辦「金融大回饋論壇-金融與社會共好」，許美麗將以「從員工關懷到全民共享：金融業責任新思維」為題發表演講。本論壇由兆豐銀行、富邦金控、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

許美麗表示，以人為本是玉山不變的信念，關懷員工、顧客與社會，努力打造「玉山人快樂的第二個家」。堅信「先有滿意的同仁，才有滿意的顧客」，推動性別平等與工作家庭平衡，建置母性健康保護計畫，並透過健康促進活動守護每位玉山人的身心。

玉山守護顧客資產，推動「玉守防詐藍圖」，結合AI技術與專業團隊，打造完整防詐守護網。與警政署合作，首創「24小時三方通話」機制，協助顧客即時防堵詐騙。今年更成為國內首家推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務的金融機構。讓顧客可預先約定指定聯絡人，當顧客臨櫃辦理特定高額交易或行員關懷提問出現異常反應時，銀行將透過簡訊或電話通知聯絡人，從源頭強化資產安全；另攜手醫療院所辦理失智友善訓練，輔導分行第一線同仁辨別失智症表徵並提供同理心的金融服務，完成全國138家分行的失智友善組織認證。

玉山積極推動再生能源、撤煤及綠建築貸款，並建立碳定價，朝2050年淨零排放邁進。自2021年起與企業夥伴共同倡議ESG，累計379企業、專業顧問及醫院響應。EPS+ESG是企業永續經營要追求的成果，玉山從自身做起，每年皆參與永續債券發行，將資金投入對環境及社會友善的產業、響應危老都更重建，再造美好家園；透過永續連結貸款協助企業轉型；對在地小微企業，推出地方創生貸款，活化在地特色，促進地方經濟繁榮。玉山將持續整合資源，深化ESG策略，透過創新金融產品及社會參與實現企業、社會與環境的共榮共好。

立即預約報名

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

玉山銀行 玉山金控 偏鄉教育

延伸閱讀

企業助攻玉山山屋更新太陽能設備 陰天供電不中斷

玉山瓦拉米山屋升級太陽光電板 極端惡劣天氣也能供電10天

玉山銀科技阻詐「玉山 Wallet App 驗證」自建3D 交易認證平台

台灣玉山科技協會2025年會員大會 洪春暉、方荷生專題演講

相關新聞

國銀富豪戶資金重返市場 反映大戶對風險性資產需求升溫

據金管會截至2025年6月底統計，15家國銀承作高資產財管業務（財管2.0），客戶數1萬5,035人，總資產（AUM）規...

全球穩定幣市場蓬勃發展 央行提監理五建議 強調目前並無發行計畫

今年全球穩定幣市場蓬勃發展，各國紛紛加快腳步推動監管與制度建置，中央銀行針對《虛擬資產服務法》草案，提出五大重點建議，包...

旅遊熱 傷害險詢問度大增

暑假旅遊旺季來臨，除了單次旅遊險熱銷之外，產險業者推出的1年期傷害險詢問度也增加。在疫情後，多元出國需求及遊學打工和短期...

綠色證券認證 參與熱烈

櫃買中心偕同臺灣證券交易所共同舉辦二場「綠色證券認證制度線上宣導會」，於7月23日圓滿完成。此次宣導會說明制度推動的緣由...

櫃買攜兩新創 生技展上秀

為協助創新企業提升能見度、拓展業務與資金媒合機會，櫃買中心（Taipei Exchange）率領兩家創櫃板生技公司參展2...

金融大回饋論壇8月6日登場／玉山以人為本 共榮共好

玉山銀行個金執行長許美麗表示，玉山關懷員工及社會，散播希望；在顧客服務上，透過「黃金種子圖書館計畫」關懷偏鄉學童，並以母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。