券商財管發展顯得冷清 承作複委託最搶手
金管會2020年開放銀行與券商同步承作高資產客戶財管業務，但五年過去，券商財管發展顯得冷清。據金管會截至2025年6月底統計，八家券商承作高資產客戶（資產逾億元）1,268人，僅占銀行1萬5,035人的8%，券商與銀行呈現「兩樣情」。不過複委託仍是財管2.0主要業務，占管理資產規模87%。
一位大型券商主管直言，券商向來就能服務資產逾3,000萬元的專業投資人，也能銷售店頭衍生性商品，「既然已有管道掌握大戶，何必再請客戶重新填資料、另外開戶？」他指出，金管會目前對券商與銀行高資產客戶的統計方式雖一致，都以資產門檻1億元計算戶數，但雙方制度與實務操作大不相同。另一位券商高層則認為，券商並未像銀行能全面掌握客戶資金流向、財力結構，「銀行看得到錢，券商只能看到券」，無法提供整體資產配置服務，業務推展本就有結構性限制。
據金管會截至6月底止，八家券商累計高資產客戶交易金額達3,315億元，其中複委託交易高達2,869億元，占比高達87%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言