快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

券商財管發展顯得冷清 承作複委託最搶手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會2020年開放銀行與券商同步承作高資產客戶財管業務，但五年過去，券商財管發展顯得冷清。據金管會截至2025年6月底統計，八家券商承作高資產客戶（資產逾億元）1,268人，僅占銀行1萬5,035人的8%，券商與銀行呈現「兩樣情」。不過複委託仍是財管2.0主要業務，占管理資產規模87%。

一位大型券商主管直言，券商向來就能服務資產逾3,000萬元的專業投資人，也能銷售店頭衍生性商品，「既然已有管道掌握大戶，何必再請客戶重新填資料、另外開戶？」他指出，金管會目前對券商與銀行高資產客戶的統計方式雖一致，都以資產門檻1億元計算戶數，但雙方制度與實務操作大不相同。另一位券商高層則認為，券商並未像銀行能全面掌握客戶資金流向、財力結構，「銀行看得到錢，券商只能看到券」，無法提供整體資產配置服務，業務推展本就有結構性限制。

據金管會截至6月底止，八家券商累計高資產客戶交易金額達3,315億元，其中複委託交易高達2,869億元，占比高達87%。

金管會 衍生性商品

延伸閱讀

0056配息大跳水！專家提「內憂外患」雙重夾擊：風險控管成高股息常態

國壽報捷 高資產商機可期

國泰金揭高雄專區試辦成績 看好台灣隱藏高資產商機

亞資中心怎麼贏？金管會揭密「人才為本」 曝台灣3大潛力

相關新聞

國銀富豪戶資金重返市場 反映大戶對風險性資產需求升溫

據金管會截至2025年6月底統計，15家國銀承作高資產財管業務（財管2.0），客戶數1萬5,035人，總資產（AUM）規...

全球穩定幣市場蓬勃發展 央行提監理五建議 強調目前並無發行計畫

今年全球穩定幣市場蓬勃發展，各國紛紛加快腳步推動監管與制度建置，中央銀行針對《虛擬資產服務法》草案，提出五大重點建議，包...

旅遊熱 傷害險詢問度大增

暑假旅遊旺季來臨，除了單次旅遊險熱銷之外，產險業者推出的1年期傷害險詢問度也增加。在疫情後，多元出國需求及遊學打工和短期...

綠色證券認證 參與熱烈

櫃買中心偕同臺灣證券交易所共同舉辦二場「綠色證券認證制度線上宣導會」，於7月23日圓滿完成。此次宣導會說明制度推動的緣由...

櫃買攜兩新創 生技展上秀

為協助創新企業提升能見度、拓展業務與資金媒合機會，櫃買中心（Taipei Exchange）率領兩家創櫃板生技公司參展2...

金融大回饋論壇8月6日登場／玉山以人為本 共榮共好

玉山銀行個金執行長許美麗表示，玉山關懷員工及社會，散播希望；在顧客服務上，透過「黃金種子圖書館計畫」關懷偏鄉學童，並以母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。