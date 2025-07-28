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國銀富豪戶財管業務排名洗牌 玉山銀列第三

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀富豪戶財管業務再洗牌。據金管會6月底，以管理資產規模（AUM）觀察，第一銀行以2,427億元穩居龍頭，中信銀以2,392億元緊追在後，而玉山銀行則以2,253億元躍居第三，首度挺進前三名，來勢洶洶。

原先排名第三的合庫，6月AUM為2,161億元居第四；兆豐銀行則以2,112億元居第五，兩者名次皆下跌一位。金融圈分析，富豪戶財管業務競爭日趨白熱化，排名變動將更頻繁，勝負關鍵也更難預測。

目前金管會已核准19家銀行承作高資產客戶財管業務，其中有15家開辦，後續尚有台新銀、永豐銀、法國巴黎銀行與聯邦銀等四家正積極備戰，預計將在下半年陸續加入戰局。據悉，另有三家銀行也遞件申請中，若全數通過，市場將有21家銀行搶食大戶財管大餅，正式突破「2字頭」，進入超級戰國時代。

據金管會統計，15家已開辦大戶財管者，有14家已進駐高雄資產專區。

金管會 玉山銀行 兆豐銀行

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