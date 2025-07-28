國銀富豪戶財管業務排名洗牌 玉山銀列第三
國銀富豪戶財管業務再洗牌。據金管會6月底，以管理資產規模（AUM）觀察，第一銀行以2,427億元穩居龍頭，中信銀以2,392億元緊追在後，而玉山銀行則以2,253億元躍居第三，首度挺進前三名，來勢洶洶。
原先排名第三的合庫，6月AUM為2,161億元居第四；兆豐銀行則以2,112億元居第五，兩者名次皆下跌一位。金融圈分析，富豪戶財管業務競爭日趨白熱化，排名變動將更頻繁，勝負關鍵也更難預測。
目前金管會已核准19家銀行承作高資產客戶財管業務，其中有15家開辦，後續尚有台新銀、永豐銀、法國巴黎銀行與聯邦銀等四家正積極備戰，預計將在下半年陸續加入戰局。據悉，另有三家銀行也遞件申請中，若全數通過，市場將有21家銀行搶食大戶財管大餅，正式突破「2字頭」，進入超級戰國時代。
據金管會統計，15家已開辦大戶財管者，有14家已進駐高雄資產專區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言