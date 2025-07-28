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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

行庫：房市將呈價盤整量縮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

上半年房市慘澹，展望下半年，土銀指出，市場觀望氛圍濃厚，央行加強房貸管制及各銀行貸款謹慎等影響持續，購屋民眾抱持價格下修觀望態度，猶豫期拉長，銷售情況冷清，市場交易動能預期延續疲弱態勢，漲幅大且供給量多區域價格有鬆動可能。臺銀亦認為推案量較大或蛋白地區房價有較大壓力。

不動產專業銀行土銀指出，因美國關稅政策影響國際金融局勢，經濟前景不確定性升高，加以房貸利率走升，民眾態度更加保守。根據內政部統計，今年上半年全台建物共13萬151棟，年減26.4%，為2017年來最低交易紀錄，探八年新低，也是有統計以來第三低量，顯見房市觀望氣氛濃厚。

土銀表示，當前央行加強房貸管制及各銀行貸款謹慎等影響持續，購屋民眾抱持期待價格下修觀望態度，猶豫期拉長，銷售情況冷清，房市進入調整階段。供需雙方態度都偏向保守，市場交易動能預期將延續疲弱態勢，而漲幅大且供給量多區域價格則有鬆動可能，但營建成本仍有所支撐，因此市場供需雙方成交期程將拉長，預期房市將呈價盤整量縮態勢。

一銀觀察，美國關稅政策不確定性，使潛在購屋者採取觀望態度，致房市成交量回升有限，估2025年整體房市或呈「量縮、價微幅修正」走勢。彰銀亦認為，考量到房市管制措施持續實施，且市場買氣仍偏向觀望，預計國內整體房市將呈現成交量縮減、價格緩步下跌的格局。

臺銀認為房市持續受到政策調控影響，民眾對房市期待已回歸理性並趨於保守觀望，以自住與剛性需求為主要支撐，交易量可能持續目前緊縮態勢，對於推案量較大、市郊或蛋白地區房價有較大壓力。

量縮 美國

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