打炒房效應 土銀、臺銀 土建融逐年下滑

央行鐵腕打房影響，公股銀土建融以都更危老撐盤，指標行土銀上半年土建融餘額較去年底減少2.35%、較2023年底更減少9.59%，呈逐年下滑趨勢。臺銀持續控管土建融業務，近三期亦呈逐期遞減情勢，相較2023年同期減幅約8.1%。有成長的一銀及彰銀主要動能則來自都更為老。

土銀截至6月底土建融餘額較去年底減少2.35%、較2023年底減少9.59%、較2022年底減少10.02%，呈逐年下滑趨勢。變動主因為中央銀行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制措施所致。

一銀至6月底土建融維持成長趨勢，較去年同期成長率為6.6%；2024年6月底較2023年同期成長2.1%；2023年6月底較2022年同期成長率為21.7%，主要成長來自於都更危老及興建社會住宅放款餘額增加，且成長率逾四成，一銀強調此為響應政府都更危老重建政策，有改善居住環境、提升建築安全成效。

彰銀近三年來土建融餘額呈微幅成長。截至上半年土建融餘額約1,800億元，應為市場前三。彰銀說明土建融業務成長主因支持政府推動都市更新及危老重建政策。儘管本年度在整體不動產總量管制與信用管制措施下，土建融業務成長幅度相較往年有所趨緩，但仍保持2%增長。顯示在風險可控的範圍內，審慎評估市場變化，穩健推展業務。

兆豐近三年上半年同比土建融成長率約7%~10%，2025年上半年成長率較去年同期略降。合庫上半年土建融含都更危老餘額1,590億元，較去年同期持平。