穩定幣取代數位貨幣 成新焦點

在全球數位貨幣市場快速演進下，「貨幣花」的中心正悄然轉變。國際清算銀行（BIS）提出的「貨幣花」模型，原先以中央銀行數位貨幣（CBDC）為核心，如今則由穩定幣悄悄取而代之，成為全球金融科技競賽的新焦點。

7月18日美國總統川普簽署《GENIUS法案》，正式為穩定幣監管定錨。這項法案不僅代表美國放棄推動CBDC，更明確轉向支持由民間發行、與法定貨幣掛鉤的穩定幣。簽署後不久，知名加密交易平台Bullish向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股書，計畫在紐約證交所掛牌，成為美國落實穩定幣監管後首家上市的加密公司。

穩定幣作為結合區塊鏈技術與法定貨幣價值的數位金融工具，近年已在全球開花結果。無論是美國的政策大轉彎、歐洲MiCA法案的推動，或香港積極推出受監管穩定幣試點計畫，都顯示穩定幣正逐步邁向主流金融體系的核心。

「貨幣花」是BIS於數年前提出的概念，用以描述數位貨幣的不同特性：包括發行者（央行或私人）、發行型態（實體或電子）、使用普及程度（一般性或限制性）以及移轉機制（中心化或去中心化）。原先，位於四大特性交會點、也就是「花蕊」的部分，是各國央行積極研議推動的CBDC。從2022年BIS調查中，約九成央行表態正在進行CBDC相關研究，顯示CBDC曾一度是數位金融政策的主流。

但如今局勢已變。隨著市場更重視效率與靈活性，穩定幣成為兼具監理可能與創新彈性的「新寵」，逐漸坐上「貨幣花」的中心位置。美國透過立法為穩定幣鋪路，歐洲亦訂出相關執行規範，香港於5月31日將稍早立法會通過的穩定幣條例刊登憲報，形成全球百花齊放的「穩定幣花季」。

近年來，穩定幣在全球數位金融市場中的角色日益吃重。根據最新數據顯示，2024年流通中的穩定幣平均供應量較去年同期成長約28%，總轉帳金額更高達27.6兆美元，超越當年Visa與Mastercard的交易總額，展現驚人成長動能。

目前穩定幣市值龍頭為Tether（USDT），自2014年發行以來，市值已突破1,430億美元。USDT與美元掛鉤，並可在以太坊、Solana及Tron等多個主流區塊鏈上使用，廣泛應用於全球交易，尤其在亞洲與歐洲市場市占明顯領先。