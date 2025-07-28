全球穩定幣市場蓬勃發展 央行提監理五建議 強調目前並無發行計畫

今年全球穩定幣市場蓬勃發展，各國紛紛加快腳步推動監管與制度建置，中央銀行針對《虛擬資產服務法》草案，提出五大重點建議，包括穩定幣定義與分類建議依據是否連結單一法幣、複數法幣或其他資產區分，並設定不同監理強度，另外發行人資格、申請許可、準備資產機制、贖回安排等，建議參考國際做法，加強透明度。

央行的五大建議包括一、建議比照歐盟，依穩定幣連結法幣及其他資產情形，進行不同強度的監理區分，尤其對多資產連結，監理強度應更強；二、在發行面，包括發行人資格、許可申請、準備資產機制、贖回安排等參考國際做法，增列「準備資產審計」與「資訊揭露」條款，強化透明度。

三、穩定幣若具電支性質，也應該參考《電子支付機構管理條例》，應該包含準備金繳存義務、違規罰則、業務申報及跨境支付外匯申報等規範；四、交易面納管建議除發行端，次級市場也要納入規範管理，有利洗錢防制等問題；五、跨機關協調機制穩定幣發行許可，應由金管會與央行協調，央行提供貨幣政策與支付系統意見建立跨部門審查流程，確保穩定幣發行對國內金融體系無負面影響。

央行針對《虛擬資產服務法》草案五大重點建議

美國總統川普重返白宮並簽署《GENIUS法案》，掀起全球一波「貨幣花」齊放的熱潮。美國、歐洲、香港、日本乃至越南，都陸續規劃穩定幣發行及管理制度，將其視為未來數位金融競爭的核心。而在這股國際浪潮下，台灣的步伐則顯得相對審慎。

根據國際清算銀行（BIS）提出的「貨幣花」（Money Flower）概念，穩定幣作為電子型、私人發行、一般用途且去中心化的貨幣載體，在全球貨幣創新地圖上逐漸擴張，逐步走向金融基礎建設的中心位置。2025年，更是在川普重返白宮並簽署《GENIUS法案》後，穩定幣正式取代央行數位貨幣（CBDC），成為全球關注的焦點。

亞洲國家也不落人後。日本自2022年即修法將穩定幣納入監管架構，由金融廳負責監理；香港在2025年5月完成穩定幣發行人監管草案，積極吸引金融科技公司落地；南韓新總統李在明上任後，推動以韓元為基礎的穩定幣發行計畫，作為數位資產戰略重點，力拚南韓在全球加密貨幣市場占有一席之地。甚至越南也於今年第2季正式宣布加密貨幣合法化，並在6月通過《數位技術產業法》，進一步鼓勵人工智慧與半導體發展，展現對數位經濟的高度重視。

相較之下，台灣央行目前強調並無發行穩定幣計畫，對新興穩定幣商品持審慎態度；不過央行也針對《虛擬資產服務法》草案提出重點建議。金管會則採循序漸進方式，已將虛擬通貨平台及交易業務（VASP）納入洗錢防制，發布指導原則並督導業者自律。金管會已完成《虛擬資產服務法》草案，並納入穩定幣相關規範。

業界指出，若台灣希望在未來數位金融生態中占有一席之地，必須正視國際趨勢，盡速建立穩定幣發行及監管制度。亞洲鄰近國家已陸續啟動合規穩定幣計畫，吸引國際資金、企業與技術人才來布局。台灣若再觀望不前，恐錯失戰略轉型與資本匯流的最佳時機。