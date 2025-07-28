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櫃買攜兩新創 生技展上秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心帶領創櫃板公司參加「2025亞洲生技大展」，櫃買中心董事長簡立忠（中）、主任秘書林婉蓉（左二）、醫百科技董事長黃大可（左三）、偉喬生醫經理莊惟吉（右三）合影。櫃買中心／提供
櫃買中心帶領創櫃板公司參加「2025亞洲生技大展」，櫃買中心董事長簡立忠（中）、主任秘書林婉蓉（左二）、醫百科技董事長黃大可（左三）、偉喬生醫經理莊惟吉（右三）合影。櫃買中心／提供

為協助創新企業提升能見度、拓展業務與資金媒合機會，櫃買中心（Taipei Exchange）率領兩家創櫃板生技公司參展2025亞洲生技大展，搭建國際展台，為企業挖掘潛在商機，現場交流活絡，參觀者反應熱烈。

櫃買中心表示，為帶動我國生技醫療產業創新動能及資本市場多元發展，櫃買持續透過各項輔導與曝光機制，協助具潛力的企業拓展資金來源與市場規模。透過本次活動，期望更多具潛力的生技新創企業能善用創櫃板資源，提升營運實力，加速邁進資本市場，躍向「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫—擴大投資創投與新創之目標。

偉喬生醫logo
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偉喬生醫

偉喬生醫具備完整的抗體與蛋白開發技術平台，涵蓋設計、表現、純化及量產等全流程，包含體外診斷試劑平台開發（如側向流體免疫分析／快篩平台、酵素結合免疫吸附分析平台）、抗體工程及分子交互作用分析服務、客製化服務，如原廠委託設計與代工（ODM）、受託研究機構（CRO）及委託開發暨製造服務（CDMO）等一站式解決方案。

公司嚴格管控追求更高品質，獲得ISO 13485認證與醫療器材QMS（GMP）認證，在台深耕多年，不僅能開發市場上稀缺的蛋白與抗體試劑，針對市場需求超前部署，快速將研發成果轉化為產品，更能提供超優質客製化服務。

偉喬生醫於2024年亦建立細胞株開發及細胞庫製備服務，串接子公司錫德斯生醫科技（SIDSCO）之動物實驗平台，將一站式服務版圖延伸至下游的病理實驗與毒理驗證領域。透過CDMO與CRO垂直整合，朝向合約研究、開發與製造（CRDMO）模式發展，協助小型研發團隊，擁有與國際大廠比拚的資源整合效率，希望在台灣生技產業鏈，注入新動能，並提升臺灣在國際市場的競爭力。

醫百科技logo
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醫百科技

醫百科技的核心技術建立在高精度光學空間定位系統之上，系統配備可滅菌的金屬器械，依據不同術式提供專業工具組合。公司的技術整合數位醫療影像與導航系統，提供即時3D視覺化導引，大幅提升手術精準度與安全性，降低了傳統手術的創傷範圍與恢復時間。

醫百科技產品線涵蓋神經外科、顱顏外科、耳鼻喉科、整形外科、口腔顎面外科、精神科、神經內科及復健科等多個專科領域。除了微創導航以外，近期推出的雷帝納Elite精密定位系統專為神經科、精神科和復健科在經顱磁刺激（rTMS）治療中的精準應用而設計，可提供即時導航定位功能，即時看到TMS擊發的位置確保治療過程中的定位精度。

此外，醫百科技研發Pvix Inj靜脈注射／抽血訓練系統，結合MR混合實境技術與仿生假體，打造高度擬真的臨床技術訓練環境，為醫護教育提供創新的訓練環境。

透過持續創新研發與國際交流，醫百科技以其專業的光學定位技術和客製化導航解決方案，為全球微創手術領域帶來革命性突破，實現精準醫療的願景目標。

生技 導航 微創手術

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