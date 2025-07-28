名家觀點／珍惜存款保險40載

第二次世界大戰結束迄今80年，不能免俗，全球有不少紀念活動，其中較受世人矚目的，當推行將到來的日本投降紀念日（9/3），當年同盟國元首是否會同台亮相？中華民國政府會有何角色？這中間又隱含多少可玩味的政治意圖？頭腦如果不夠複雜，還恐怕一時轉不過來。

至於頭腦單純的，不妨參加與民生有關、攸關你我生活品質的活動：9月27日存款保險40周年。記得約莫十年前，我曾先後在本報發表兩篇文章：2014年6月24日的「存款保險30周年前夕」，以及2015年6月23日的「存保30大壽的厚禮？」，呼籲社會記取存保安定金融的貢獻，但勿對存保有不合理的期待等。

十年倏忽即過，近十年國人對存保觀念是否依舊？正值國際存款保險機構協會（IADI）將在台北舉辦執行理事會，或許正是省思時候，並藉以誌念存保40周年。

眾所周知，保護存款人，安定金融秩序，是存保制度的初衷。中華民國在1947年舊銀行法中，就有應聯合成立存款保險組織的規定（相當先進），但直到37年後存款保險條例才經立法院三讀通過（1984年）。

1985年十信案件爆發，存保公司雖尚在籌辦，不過發生重大金融事件，倒也趁機凝聚共識加速制度的催生。存保機制立法時，本人尚在金融界，存保初試牛刀時，我已轉至主管機關，有幸見證存保機制的成長與茁壯。

引進存保制度，並非全無代價，1935年美國於倒閉千家銀行後，國會通過存款保險公司法，羅斯福總統於簽署法律時，曾提出警語：存保可能使政府為個別銀行的過錯負責，為經營失敗的銀行業承擔代價。

百年以來，逆選擇（Adverse selection），與道德風險（Moral hazard）一直是存保揮之不去的夢魘，存款人常因存款保障忘卻應有的風險意識。早年德州大學的Miller教授，曾有一生動的比喻：如果將25萬美元交付兩位賭徒到賭場一試手氣，一位是不論輸贏都平均分擔風險，另一位則是贏錢平分，輸錢不分擔，請問哪一場景的賭客會較激進下注？

2023年時，美國發生Banking Turmoil（銀行動盪），矽谷銀行等三家中大銀行相繼倒閉（同一時段，歐洲瑞士Credit Suisse也經營不善），數位金融時代的擠兌，截然不同的救火經驗，使歐美監理單位紛紛將目光轉向IADI於2009年6月發布的「有效存款保險制度核心原則」（Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems）及其2010年12月配合完成的評估方法，不過IADI的原則畢竟是針對2008年世界金融海嘯而設計，病毒株既有改變，疫苗重予研發可以預期。

至於台灣，因經濟持續發展，20年來幸無系統性的金融擠兌（許多人已不知擠兌為何物），休養生息之際，其實不妨對照IADI的核心原則重新演練一番，再加上數位時代元素（例如CBDC代理機構或穩定幣發行人），先來個兵棋推演吧！

記得1995年，正當亞洲金融危機前兩年，國內發生30餘件基層金融擠兌案，所幸存保公司養兵千日（仔細算，養兵約三千日），早對各種危機做好war game，雖然戰情總有起伏變化，還不致慌亂無策，加上後來照表操課，陸續整併基層金融，拆除引信，才免於1997亞洲金融危機的內外夾攻，在亞太一片烽火中，維持國內市場的穩定。

記得2014中國人民銀行曾派員來台考察存保業務，次年大陸開辦時，恰值存保公司30周年，於今兩岸關係緊繃，剛好存保下月行將40，對岸則將慶祝存保十年有成，IADI又在台開會，何不順勢合辦存保專業交流活動，沖淡一些劍拔弩張的氣息？