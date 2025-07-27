搶富豪戶爆黑馬！版圖大洗牌 這家銀行首度入榜

國銀富豪戶財管業務再洗牌。據金管會6月底，以管理資產規模（AUM）觀察，第一銀行以2,427億元穩居龍頭，中信銀以2,392億元緊追在後，而玉山銀行則以2,253億元躍居第三，首度挺進前三名，來勢洶洶。

原先排名第三的合庫，6月AUM為2,161億元退居第四；兆豐銀行則以2,112億元滑落第五，兩者名次皆下挫一位。金融圈分析，富豪戶財管業務競爭日趨白熱化，排名變動將更頻繁，勝負關鍵也更難預測。

目前金管會已核准19家銀行承作高資產客戶財管業務，其中有15家開辦，後續尚有台新銀、永豐銀、法國巴黎銀行與聯邦銀等4家正積極備戰，預計將在下半年陸續加入戰局。

據悉，另有3家銀行也遞件申請中，若全數通過，市場將有21家銀行搶食大戶財管大餅，正式突破「2字頭」，進入超級戰國時代。

這場「大戶財管之戰」也正式南進。據金管會統計，15家已開辦大戶財管者，有14家已進駐高雄資產專區，僅剩台新銀仍在審核中，顯示銀行業對資產專區試辦的高度重視。

投信、壽險、券商也全面卡位。目前已有6家投信將以分公司形式進駐，其中3家並申設外部資產管理公司（EAM），搶攻資產配置顧問市場；另還有3家投信、2家券商也正申請設點。

壽險業方面，國壽、南山與富邦人壽已進駐專區，主打高儲蓄型保單與外幣健康險產品，鎖定富豪戶的傳承、醫療需求，另有3家壽險業也表達進駐意願。

首波已有23家金融業搶進高雄專區，從銀行、投信、壽險三線出擊，宣示大戶財管市場將迎來全新戰局。