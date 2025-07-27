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為何富豪戶資金重返市場了？ 6月戶數、規模雙寫次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，6月中後，各國貿易條件陸續釐清，全球股市氣氛轉佳，部分富豪戶選擇逢高獲利了結投資部位。圖／路透
一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，6月中後，各國貿易條件陸續釐清，全球股市氣氛轉佳，部分富豪戶選擇逢高獲利了結投資部位。圖／路透

據金管會到2025年6月底統計，15家國銀承作高資產財管業務，客戶數1萬5,035人，總資產（AUM）規模1兆6,233億元，各月增609戶、603億元均寫今年次高，僅次於3月美國關稅公布前的熱潮，顯示新舊戶資金已逐步回籠，重返市場。

金融圈觀察，6月一舉終結5月資產規模月減態勢，反映6月市場對關稅議題的焦慮鈍化，全球股市反彈，投資人信心回溫，帶動富豪戶風險性資產需求，重啟資產布局。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，6月中後，各國貿易條件陸續釐清，全球股市氣氛轉佳，部分富豪戶選擇逢高獲利了結投資部位，同時隨更多銀行投入高資產業務戰局，積極搶攻新戶，讓富豪戶存款部位增加。

據金管會統計，6月富豪戶存款配置續升到47.4%的今年新高，較上月增加0.6個百分點，已連三個月走升，反映大戶先行「落袋為安」的心態。

基金、債券、結構型商品占比分別略降到15.7%、13%和6.2%，較上月跌幅皆僅0.1個百分點，較先前月度減幅已明顯收斂，反映市場觀望氣氛仍在，但恐慌性調節已趨緩。

其中，債券占比已連三月下滑，13%的占比更是近11個月來低點，顯示即便市場反彈，富豪戶對債市的信心最為疲弱。

金融圈觀察，目前美國10年期公債殖利率持續在4.3%~4.5%區間盤整，未見有大趨勢，市場對美國降息預期延後至9月、幅度也僅落在1~2碼，加上美元續弱，使債券投資吸引力明顯不足。

實務上，富豪戶布局海外債券仍以「短打」策略為主，選擇短中期債、非投資等級債搭配投資等級債，力求兼顧收益與風險控制。

另一方面，美元疲弱也持續牽動高資產戶的投組調整方向，不少資金已轉向日圓、歐元、澳幣等非美幣別資產，藉此分散匯率波動風險。

同時也積極尋求與傳統股債連動性較低的私募基金、另類投資工具，以分散市場波動風險。

金管會公布2025年6月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。累計前六月高資產戶大增3207戶、規模增加2138億元，是去年同期戶數、規模的1.3倍和七成，呈現戶數增幅大於規模，反映今年上半年市況劇烈變動。

銀行業者預期，7月隨各國貿易政策、與美國降息路徑進一步明朗，基金投資動能有望逐步回穩，但債市信心修復恐仍待時間。

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