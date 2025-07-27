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券商做富豪財管慘敗？僅銀行10分之1戶數 發生什麼事？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會截至2025年6月底統計，8家券商承作高資產客戶（資產逾億元）1,268人，僅占銀行1萬5,035人的8%，券商與銀行呈現「兩樣情」。路透
據金管會截至2025年6月底統計，8家券商承作高資產客戶（資產逾億元）1,268人，僅占銀行1萬5,035人的8%，券商與銀行呈現「兩樣情」。路透

金管會2020年開放銀行與券商同步承作高資產客戶財管業務，但五年過去，券商財管發展顯得冷清。據金管會截至2025年6月底統計，8家券商承作高資產客戶（資產逾億元）1,268人，僅占銀行1萬5,035人的8%，券商與銀行呈現「兩樣情」。

一位大型券商主管直言，券商向來就能服務資產逾3,000萬元的專業投資人，也能銷售店頭衍生性商品，「既然已有管道掌握大戶，何必再請客戶重新填資料、另外開戶？」

他指出，金管會目前對券商與銀行高資產客戶的統計方式雖一致，都以資產門檻1億元計算戶數，但雙方制度與實務操作大不相同。

另一位券商高層則認為，券商並未像銀行能全面掌握客戶資金流向、財力結構，「銀行看得到錢，券商只能看到券」，無法提供整體資產配置服務，業務推展本就有結構性限制。

據金管會截至6月底止，8家券商累計高資產客戶交易金額達3,315億元，其中複委託交易高達2,869億元，占比高達87%。業績前三大券商依序是，永豐金證、國泰證與兆豐證。

證期局副局長高晶萍表示，複委託交易金額年增51%，顯示券商仍積極爭取高資產客戶，全球股市氣氛樂觀，帶動客戶增加海外布局。

券商 金管會

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