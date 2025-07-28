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保險小百科／農保補助比率 定期檢討調整

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為保障農民收益與分散經營風險，農業部自2021年施行《農業保險法》，但近來氣候變遷劇烈，導致農業經營易受天然災害影響收益。朝野立委近日共提修正《農業保險法》，對於農業保險補助比率應考量農業發展需要定期檢討和調整，審查最後依所提修正動議通過刪除第六年補助比率60%上限，修正為主管機關應考量農業發展之需要定期檢討、調整。

根據現行規定，農業保險法施行後五年內的保費補助以75%為上限，第六年起則以60%為上限，但屬強制投保者不在此限。據統計，截至今年4月底止，農保覆蓋率僅為53.7%。

日前修正動議通過刪除施行第六年起的補助限制，並增訂要求主管機關針對前項補助比率，應考量農業發展所需定期檢討與調整。

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