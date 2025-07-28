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專家教你保／爸爸們保險規劃 三階段補足

經濟日報／ 傅秀珍
台灣人壽高雄直轄二通訊處業務主任傅秀珍。台灣人壽／提供
台灣人壽高雄直轄二通訊處業務主任傅秀珍。台灣人壽／提供

大環境經濟動盪加上通膨風險，雙薪家庭已是常態，一家之主除努力賺錢，更要照顧好自己，同時提前規劃未來的退休生活。趁著父親節提醒爸爸們好好檢視個人保單，將不足的保障及自身需求補齊，為自己與家庭強化安全防護網。

因應各年齡層的保障及風險不同，在不同人生階段的爸爸，檢視保障缺口重點大不同，新手爸爸（25至34歲）首重定期壽險，實支實付、1年期疾病醫療險、傷害險等也很重要，初為人父因事業剛起步，除養兒育女的生活開銷，可能另有房貸、車貸等壓力，在預算有限下可選擇投保高保障的定期壽險、實支實付醫療險、1年期疾病醫療險及傷害險。定期壽險的特性是以最少的保費，買到最大的保障，將人生風險轉嫁給保險公司。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

三明治族爸爸（35至49歲）則需補強終身醫療保障，重大傷病險、長期美元保單等亦是規劃重點，該階段在職場已累積相當資歷，處於重大責任時期，上有長輩、下有孩子需照顧，除補強醫療保障的不足，也該考量高齡社會帶來的長壽風險，建議透過長年期分期規劃美元保單累積資產，漸進式的布局二、三十年後的退休生活準備。

熟齡族爸爸（50至70歲）保障重點則為終身長照險及年金險，長壽不代表健康，當長照風險來臨，龐大醫療費用足以侵蝕家庭經濟，長照險則可適時轉嫁。考量少子化及家庭結構改變，未來政府提供的年金給付也可能變少，事先規劃年金險或月配息保單，創造未來穩定現金流，補強退休所得替代率，預先打造優質享退生活。

養兒防老時代已過去，建議所有爸爸們為生活打拚之際，別忘了好好照顧自己，做好健康管理，更要補足保障缺口，許自己及家人一個安心無憂的未來。（本文由台灣人壽高雄直轄二通訊處業務主任傅秀珍提供，記者任珮云採訪整理）

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